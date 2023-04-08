Хабирову рассказали, что в Уфе учителей угрозами обязали раздавать повестки о призыве

«Это единственный выходной у мамы, она хочет проводить его с семьей, а не раздавать листовки. Помимо листовок еще и бычки собирать по два раза в неделю. Хотя маме нужно беречь здоровье, так как перенесла два микроинсульта, вы как представляете ее отдых?», — возмутилась девушка.