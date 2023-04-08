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Published Сегодня, 09:11

Modified Сегодня, 09:29

Updated Сегодня, 09:29

Хабирову рассказали, что в Уфе учителей угрозами обязали раздавать повестки о призыве

8 апреля 2023, 09:11

Обязали в выходной раздавать листовки о военной службе: глава Башкирии получил жалобу

Жительница Уфы Алина Н. заявила, что учителей и воспитателей в Ленинском районе якобы заставили разносить по домам повестки и листовки о призыве на военную службу.

Сообщение об этом появилось в комментариях на странице Радия Хабирова.

По словам уфимки, все это якобы происходило в выходной для педагогов день и «конечно же, не оплачивалось». В работах принимала участие ее мама. Отказаться от такой допнагрузки не получилось — женщине даже угрожали, написала Алина Н.

«Это единственный выходной у мамы, она хочет проводить его с семьей, а не раздавать листовки. Помимо листовок еще и бычки собирать по два раза в неделю. Хотя маме нужно беречь здоровье, так как перенесла два микроинсульта, вы как представляете ее отдых?», — возмутилась девушка.

Она назвала произошедшее «беспределом». По ее словам, ранее учителя и воспитатели раздавали повестки, а в минувшую пятницу их отправили ходить с листовками о призыве на военную службу по контракту. Алина Н. потребовала, чтобы таким вещами занимались волонтеры, а не педагоги.

Уфимке ответили со страницы администрации Радия Хабирова и из администрации Ленинского района.

«Раздача повесток и каких бы то ни было листовок не входит в должностные обязанности педагогических работников. Мы именно в этой конкретной ситуации будем разбираться», — пообещала начальник управления по гуманитарным и социальным вопросам райадминистрации Венера Гафарова.

#Наталья Балыкова#Город
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