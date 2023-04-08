Хабирову рассказали, что в Уфе учителей угрозами обязали раздавать повестки о призыве

Posted Сегодня, 09:11
Published Сегодня, 09:11
Modified Сегодня, 09:29
Updated Сегодня, 09:29
Сообщение об этом появилось в комментариях на странице Радия Хабирова.
По словам уфимки, все это якобы происходило в выходной для педагогов день и «конечно же, не оплачивалось». В работах принимала участие ее мама. Отказаться от такой допнагрузки не получилось — женщине даже угрожали, написала Алина Н.
«Это единственный выходной у мамы, она хочет проводить его с семьей, а не раздавать листовки. Помимо листовок еще и бычки собирать по два раза в неделю. Хотя маме нужно беречь здоровье, так как перенесла два микроинсульта, вы как представляете ее отдых?», — возмутилась девушка.
Она назвала произошедшее «беспределом». По ее словам, ранее учителя и воспитатели раздавали повестки, а в минувшую пятницу их отправили ходить с листовками о призыве на военную службу по контракту. Алина Н. потребовала, чтобы таким вещами занимались волонтеры, а не педагоги.
Уфимке ответили со страницы администрации Радия Хабирова и из администрации Ленинского района.
«Раздача повесток и каких бы то ни было листовок не входит в должностные обязанности педагогических работников. Мы именно в этой конкретной ситуации будем разбираться», — пообещала начальник управления по гуманитарным и социальным вопросам райадминистрации Венера Гафарова.