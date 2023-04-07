«Через три дня»: озвучено важное заявление, касающееся мобилизованных из Башкирии

Posted Сегодня, 07:04
Published Сегодня, 07:04
Modified Сегодня, 07:07
Updated Сегодня, 07:07
Денежное довольствие и ежемесячные социальные выплаты поступают мобилизованным каждый месяц с 10 по 20 число (за истекший месяц). Таким образом, деньги за март начнут приходить бойцам с 10 апреля, через 3 дня. Об этом сообщает информационный портал «Объясняем. Башкортостан».
Наряду с этим сообщается, что за декабрь деньги будут начислены в период до 25 декабря.
При этом отмечается, что средства перечисляют на счет в банке, который указал мобилизованный. Денежное довольствие и соцвыплату могут получить его родственники. Для этого мобилизованный должен оформить дополнительную банковскую карту с привязкой к его счету в банке.