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Posted Сегодня, 05:24

Published Сегодня, 05:24

Modified Сегодня, 05:29

Updated Сегодня, 05:29

«Около тысячи»: глава Башкирии сделал важное заявление о мобилизованных

29 марта 2023, 05:24
Фото: 1MI

В Башкирию в краткосрочный отпуск вернутся около тысячи мобилизованных

Слова главы региона прозвучали в ходе доклада в Госсобрании РБ.

Сегодня, 29 марта, глава Башкирии в ходе своего доклада перед депутатами Курултая заявил, что около тысячи мобилизованных вернутся домой.

— Мы постоянно находимся на связи с нашими мобилизованными. Около тысячи из наших мобилизованных парней через несколько дней вернутся в республику к семьям в краткосрочный отпуск. И мы должны, конечно, с нами поработать и поддержать, — заявил Радий Хабиров.

Было также отмечено, что власти продолжат поддерживать участников специальной военной операции, которые находятся на передовой, а также их семей.

#Элина Сайфранова
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