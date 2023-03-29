«Около тысячи»: глава Башкирии сделал важное заявление о мобилизованных

Posted Сегодня, 05:24
Published Сегодня, 05:24
Modified Сегодня, 05:29
Updated Сегодня, 05:29
Сегодня, 29 марта, глава Башкирии в ходе своего доклада перед депутатами Курултая заявил, что около тысячи мобилизованных вернутся домой.
— Мы постоянно находимся на связи с нашими мобилизованными. Около тысячи из наших мобилизованных парней через несколько дней вернутся в республику к семьям в краткосрочный отпуск. И мы должны, конечно, с нами поработать и поддержать, — заявил Радий Хабиров.
Было также отмечено, что власти продолжат поддерживать участников специальной военной операции, которые находятся на передовой, а также их семей.