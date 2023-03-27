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Posted Сегодня, 11:12

Published Сегодня, 11:12

Modified Сегодня, 11:14

Updated Сегодня, 11:14

Жена мобилизованного из Башкирии пожаловалась на организацию отпуска у участников СВО

27 марта 2023, 11:12
Фото: 1MI
Участникам СВО приходится якобы самостоятельно добираться до Башкирии на время отпуска, сообщает женщина.

В Башкирии жена мобилизованного Алина Ш. пожаловалась главе Башкирии на отсутствие помощи в транспортировки участников специальной военной операции домой на время отпуска. Женщина пишет, что забирали мужей автобусами, а домой в отпуска они якобы добираются своим ходом, на такси.

— Почему такое халатное отношение к нашим мужьям?! — задается вопросом Алина Ш.

На жалобу женщины ответил советник главы Башкирии по вопросам взаимодействия с военнослужащими Алик Камалетдинов. С его слов, автотранспорт республика выделяет по обращениям командиров воинских частей. И на данный момент все поступившие заявки на имя главы региона либо отработаны, либо еще обрабатываются.

Дополнительно Mkset обратился за комментарием в военкомат Башкирии. 

#Элина Сайфранова
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