Жена мобилизованного из Башкирии пожаловалась на организацию отпуска у участников СВО

На жалобу женщины ответил советник главы Башкирии по вопросам взаимодействия с военнослужащими Алик Камалетдинов. С его слов, автотранспорт республика выделяет по обращениям командиров воинских частей. И на данный момент все поступившие заявки на имя главы региона либо отработаны, либо еще обрабатываются.