Военный комиссар Башкирии сделал важное заявление об участии призывников в СВО

— Естественно, о привлечении [призывников] в район проведения специальной военной операции речи не идет. Для этого и осуществлялись мероприятия мобилизации. Для чего тогда надо было призывать мобилизованных, если есть по призыву военнослужащие? Такое решение было взвешенным и принято для того, чтобы молодых и неподготовленных ребят не отправлять в зону проведения операции, а отправить туда взрослых, прошедших военную службу, — сказал военком республики.