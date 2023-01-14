В Башкирии мобилизованные из Гафурийского района обратились с важным заявлением

Ранее в сети также появилось видео-обращение мобилизованных из села Кармаскалы. По словам бойцов, их «отвели в лесополосу и оставили там». Также мужчины пожаловались на «скудные» условия содержания. Тогда редакция MKset обращалась в пресс-службу главы администрации, но там сообщили, что этот вопрос не в их компетенции. В пресс-службе военного комиссариата республики ситуацию также не смогли прокомментировать.