В Башкирии мобилизованные из Гафурийского района обратились с важным заявлением

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Published Сегодня, 09:00
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В сети появилось видео-обращение мобилизованных из Гафурийского района.
Как следует из видео, к гражданам Башкирии обратились мобилизованные 428 полка. 26 сентября мужчины были призваны на службу в Казань.
«С самого начала нам утверждали, что наша задача как мобилизованных - это охрана особо важных объектов на освобожденных территориях. За период боевого слаживания, с 26 сентября по 29 октября, должной военной подготовки с нами никто не проводил» — сообщает один из мобилизованных.
Также мужчина на видео утверждает, что с 29 октября по 29 ноября мобилизованные якобы находились в палаточном городке рядом с городом Миллерово. По словам человека в форме, 29 числа ему и остальным мобилизованным якобы зачитали боевое распоряжение, в котором говорилось о том, что они должны занять боевую оборону в поселке Кременная.
— «Наше подразделение смело и храбро отражало наступление пехоты противника» — сообщается на видео, — сообщает мужчина.
Однако, как говорит автор, больше 40 суток они находились на «бессменной позиции». Также мужчина утверждает, что все средства связи и передвижения были приобретены за счет самих мобилизованных.
Мужчины просят, чтобы их боевые задачи пересмотрело руководство, так как отражать атаку противника уже «нет сил».
Ранее в сети также появилось видео-обращение мобилизованных из села Кармаскалы. По словам бойцов, их «отвели в лесополосу и оставили там». Также мужчины пожаловались на «скудные» условия содержания. Тогда редакция MKset обращалась в пресс-службу главы администрации, но там сообщили, что этот вопрос не в их компетенции. В пресс-службе военного комиссариата республики ситуацию также не смогли прокомментировать.