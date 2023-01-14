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Posted Сегодня, 09:00

Published Сегодня, 09:00

Modified Сегодня, 09:34

Updated Сегодня, 09:34

В Башкирии мобилизованные из Гафурийского района обратились с важным заявлением

Сегодня, 09:00
Мобилизованные из Башкирии записали видео-обращение, в котором просят пересмотреть их боевые задачи.

В сети появилось видео-обращение мобилизованных из Гафурийского района. 

Как следует из видео, к гражданам Башкирии обратились мобилизованные 428 полка. 26 сентября мужчины были призваны на службу в Казань. 

«С самого начала нам утверждали, что наша задача как мобилизованных - это охрана особо важных объектов на освобожденных территориях. За период боевого слаживания, с 26 сентября по 29 октября, должной военной подготовки с нами никто не проводил» — сообщает один из мобилизованных. 

Мобилизованные Гафурийского района обратились с важным заявлением
Видео: социальные сети

Также мужчина на видео утверждает, что с 29 октября по 29 ноября мобилизованные якобы находились в палаточном городке рядом с городом Миллерово. По словам человека в форме, 29 числа ему и остальным мобилизованным якобы зачитали боевое распоряжение, в котором говорилось о том, что они должны занять боевую оборону в поселке Кременная. 

— «Наше подразделение смело и храбро отражало наступление пехоты противника» — сообщается на видео, — сообщает мужчина.

Однако, как говорит автор, больше 40 суток они находились на «бессменной позиции». Также мужчина утверждает, что все средства связи и передвижения были приобретены за счет самих мобилизованных. 

Мужчины просят, чтобы их боевые задачи пересмотрело руководство, так как отражать атаку противника уже «нет сил». 

Ранее в сети также появилось видео-обращение мобилизованных из села Кармаскалы. По словам бойцов, их «отвели в лесополосу и оставили там». Также мужчины пожаловались на «скудные» условия содержания. Тогда редакция MKset обращалась в пресс-службу главы администрации, но там сообщили, что этот вопрос не в их компетенции. В пресс-службе военного комиссариата республики ситуацию также не смогли прокомментировать. 

 

#Анастасия Денисенко#Видео
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