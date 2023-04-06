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Мишустин официально разрешил беспилотникам летать над Башкирией

6 апреля 2023, 06:53
Фото: 1MI
Ранее минэкономразвития одобрило введение экспериментального режима для дронов в Башкирии.

Премьер-министра России Михаил Мишустин подписал постановление об установлении в Башкирии экспериментального правового режима по эксплуатации беспилотников массой не более 30 кг.

Согласно документу, опубликованному на порте правовой информации, режим будет установлен в течение трех лет, что позволит пилотам составлять планы полетов и отправлять их в контролирующие органы в уведомительном порядке.

Использовать беспилотники будут для доставки грузов в труднодоступную местность, выполнения аэрофотосъемочных работ, а также работ в сельском и лесном хозяйствах.

Напомним, что в феврале этого года Минэкономразвития России также одобрило введение экспериментального режима для дронов в Башкирии. 

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#Элина Сайфранова
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