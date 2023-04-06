Мишустин официально разрешил беспилотникам летать над Башкирией

Posted Сегодня, 06:53
Published Сегодня, 06:53
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Updated Сегодня, 07:00
Премьер-министра России Михаил Мишустин подписал постановление об установлении в Башкирии экспериментального правового режима по эксплуатации беспилотников массой не более 30 кг.
Согласно документу, опубликованному на порте правовой информации, режим будет установлен в течение трех лет, что позволит пилотам составлять планы полетов и отправлять их в контролирующие органы в уведомительном порядке.
Использовать беспилотники будут для доставки грузов в труднодоступную местность, выполнения аэрофотосъемочных работ, а также работ в сельском и лесном хозяйствах.
Напомним, что в феврале этого года Минэкономразвития России также одобрило введение экспериментального режима для дронов в Башкирии.