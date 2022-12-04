В Уфе студентов колледжа научат управлять беспилотниками

Как сообщает пресс-служба правительства РБ, ребята научатся управлять, обслуживать и ремонтировать, а также конструировать и программировать беспилотные летательные аппараты.
— Сегодня БПЛА используют в различных отраслях: археологии, геологии, аэрофотосъемке, пожарном деле, — отметил министр науки и образования РБ Айбулат Хажин. — С увеличением задач, выполняемых беспилотниками, актуальным становится вопрос о подготовке квалифицированных кадров.
Он добавил, что выпускники, получившие эту квалификацию, смогут работать и в коммерческих, и в государственных организациях — сегодня спрос на специалистов очень большой.
Обучение студентов осуществляется в рамках национального проекта «Образование».