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В Уфе студентов колледжа научат управлять беспилотниками

Сегодня, 16:08
Фото: 1MI
В Уфимском колледже радиоэлектроники, телекоммуникаций и безопасности стартовала программа повышения квалификации по эксплуатации беспилотников для студентов специальности «Пожарная безопасность».

Как сообщает пресс-служба правительства РБ, ребята научатся управлять, обслуживать и ремонтировать, а также конструировать и программировать беспилотные летательные аппараты.

— Сегодня БПЛА используют в различных отраслях: археологии, геологии, аэрофотосъемке, пожарном деле, — отметил министр науки и образования РБ Айбулат Хажин. — С увеличением задач, выполняемых беспилотниками, актуальным становится вопрос о подготовке квалифицированных кадров.

Он добавил, что выпускники, получившие эту квалификацию, смогут работать и в коммерческих, и в государственных организациях — сегодня спрос на специалистов очень большой.

Обучение студентов осуществляется в рамках национального проекта «Образование».

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