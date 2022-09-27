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Хабиров рассказал о планах по выпуску в Башкирии беспилотных летательных аппаратов

27 сентября 16:30
Фото: vk.com Радий Хабиров
О том. что первые партии БПЛА свет увидит уже в начале 2023 года глава Башкирии рассказал в контексте новости о совещании с директором авиакомплекса Ростеха Анатолием Сердюковым, о чем сообщил в своих соцсетях 27 сентября.

В своих соцсетях глава Башкирии Радий Хабиров выложил фотографии со встречи с Анатолием Сердюковым, который является директором авиационного комплекса Ростеха. Происходила встреча в Москве, в формате заседания Межведомственной комиссии по взаимодействию Госкорпорации с Башкирией.

Подобные рабочие группы глава назвал «башкирским ноу-хау», напомнил о том, что у республики уже есть подобный опыт проведения рабочих групп и с другими предприятиями и практика уже показала это формат эффективным форматом взаимодействия.

В своем посте Радий Хабиров раскрыл и итоги встречи с Анатолием Сердюковым — помимо того, что предприятия Башкирии обеспечены государственными заказами и продолжают стабильную работу, в скором времени, по словам главы, в республике начнут реализацию больших планов по выпуску беспилотников. Первые партии БПЛА ожидается увидеть уже в начале следующего 2023 года.

Главное, что могу сказать по итогам сегодняшней встречи — наши предприятия обеспечены портфелем госзаказов, продолжают стабильно работать. Есть большие планы по выпуску беспилотных летательных аппаратов, первые партии будут готовы уже в начале 2023 года.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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