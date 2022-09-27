Хабиров рассказал о планах по выпуску в Башкирии беспилотных летательных аппаратов

В своем посте Радий Хабиров раскрыл и итоги встречи с Анатолием Сердюковым — помимо того, что предприятия Башкирии обеспечены государственными заказами и продолжают стабильную работу, в скором времени, по словам главы, в республике начнут реализацию больших планов по выпуску беспилотников. Первые партии БПЛА ожидается увидеть уже в начале следующего 2023 года.