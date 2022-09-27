Хабиров рассказал о планах по выпуску в Башкирии беспилотных летательных аппаратов

В своих соцсетях глава Башкирии Радий Хабиров выложил фотографии со встречи с Анатолием Сердюковым, который является директором авиационного комплекса Ростеха. Происходила встреча в Москве, в формате заседания Межведомственной комиссии по взаимодействию Госкорпорации с Башкирией.
Подобные рабочие группы глава назвал «башкирским ноу-хау», напомнил о том, что у республики уже есть подобный опыт проведения рабочих групп и с другими предприятиями и практика уже показала это формат эффективным форматом взаимодействия.
В своем посте Радий Хабиров раскрыл и итоги встречи с Анатолием Сердюковым — помимо того, что предприятия Башкирии обеспечены государственными заказами и продолжают стабильную работу, в скором времени, по словам главы, в республике начнут реализацию больших планов по выпуску беспилотников. Первые партии БПЛА ожидается увидеть уже в начале следующего 2023 года.
Главное, что могу сказать по итогам сегодняшней встречи — наши предприятия обеспечены портфелем госзаказов, продолжают стабильно работать. Есть большие планы по выпуску беспилотных летательных аппаратов, первые партии будут готовы уже в начале 2023 года.