В Башкирии в ближайшее время начнут эксперимент с полетами беспилотников

Планируется, что дроны будут доставлять грузы в труднодоступную местность, транспортное сообщение с которой пока возможно лишь в определенный сезон или выполняется воздушными средствами, что слишком дорого. Помимо этого беспилотники будет следить за исправностью трубопроводов, линий электропередач и других объектов.