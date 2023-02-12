В Башкирии в ближайшее время начнут эксперимент с полетами беспилотников

Posted Сегодня, 06:06
Published Сегодня, 06:06
Modified Сегодня, 06:08
Updated Сегодня, 06:08
Минэкономразвития России согласилось провести эксперимент по использованию беспилотных летательных средств на территории Башкирии. Об этом заявил глава ведомства Максим Решетников во время поездки в республику.
Планируется, что дроны начнут использовать для перевозки грузов, проведении аэрофотосъёмок, в авиахимических работах в сельском хозяйстве. Отмечается, что решение принято с учетом задачи развития создаваемой отрасли беспилотной авиационных систем.
Особый правовой режим использования дронов введут в ближайшее время на три года. Он позволит пилотам составлять планы полетов и отправлять их в контролирующие органы в уведомительном порядке.
Планируется, что дроны будут доставлять грузы в труднодоступную местность, транспортное сообщение с которой пока возможно лишь в определенный сезон или выполняется воздушными средствами, что слишком дорого. Помимо этого беспилотники будет следить за исправностью трубопроводов, линий электропередач и других объектов.