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Posted Сегодня, 06:06

Published Сегодня, 06:06

Modified Сегодня, 06:08

Updated Сегодня, 06:08

В Башкирии в ближайшее время начнут эксперимент с полетами беспилотников

Сегодня, 06:06

МЭР одобрило введение экспериментального режима для дронов в Башкирии

Это расширит возможности использования беспилотников.

Минэкономразвития России согласилось провести эксперимент по использованию беспилотных летательных средств на территории Башкирии. Об этом заявил глава ведомства Максим Решетников во время поездки в республику.

Планируется, что дроны начнут использовать для перевозки грузов, проведении аэрофотосъёмок, в авиахимических работах в сельском хозяйстве. Отмечается, что решение принято с учетом задачи развития создаваемой отрасли беспилотной авиационных систем.

Особый правовой режим использования дронов введут в ближайшее время на три года. Он позволит пилотам составлять планы полетов и отправлять их в контролирующие органы в уведомительном порядке.

Планируется, что дроны будут доставлять грузы в труднодоступную местность, транспортное сообщение с которой пока возможно лишь в определенный сезон или выполняется воздушными средствами, что слишком дорого. Помимо этого беспилотники будет следить за исправностью трубопроводов, линий электропередач и других объектов.

#Наталья Балыкова#Общество
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