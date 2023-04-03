В Башкирии цены на товары и услуги за год в среднем выросли почти на 10%

Posted Сегодня, 03:57
Published Сегодня, 03:57
Modified Сегодня, 04:36
Updated Сегодня, 04:36
В Башкирии цены на торвары и услуги в среднем выросли на 9,7% в сравнении с февралем 2022 и 2023 гг.
Как сообщает Башстат, за год цены на сельскохозяйственную продукцию полнились на 0,3%, а на затраты и услуги инвестиционного значения — на 15,6%.
Кроме того, с декабря 2022 года товары и услуги подорожали на 0,8%. А с начала года продовольственные товары подорожали на 1,6%, услуги — на 1%, а цены на непродовольственные товары не изменились.
Ранее эксперты подсчитали, что для выживания жителям Башкирии нужно зарабатывать в месяц 18 435 рублей. Эта сумма равна стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг в январе 2023 года.