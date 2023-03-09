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Posted Сегодня, 12:02

Published Сегодня, 12:02

Modified Сегодня, 12:13

Updated Сегодня, 12:13

Потребительская корзина в Башкирии за год подорожала почти на 1500 рублей

9 марта 2023, 12:02
Фото: Антон Засимов / 1MI
Сравниваем данные за 2021–2022 годы

Росстат публикует данные статистики об изменениях стоимости фиксированного набора товаров и услуг в российских регионах за 2022 год. Mkset сравнил, как изменилась его стоимость в Башкирии по сравнению с прошлым годом, а также насколько стоимость различается в двух соседних республиках — Башкортостане и Татарстане.

Отметим, что данный набор включает в себя продовольственные и непродовольственные товары, платежи за коммунальные услуги, связь, транспортные расходы и услуги.

Так, в 2021 году стоимость набора составляла в Башкирии 16 951,2 рубля, в 2022 году его стоимость возросла до 18 400 рублей. Таким образом, разница составила почти полторы тысячи рублей — 1 448,8 рубля.

В Татарстане по итогам 2021 года стоимость набора составила 16 132,3 рубля, в 2022 году стоимость увеличилась до 17 701,8 рубля, превысив полторы тысячи рублей. Стоимость набора за год выросла на 1 569,5 рубля.

Таким образом, в 2021 году разница в стоимости набора в соседних регионах составила 818,9 рубля, а в 2022 году сократилась до 698,2 рубля.

Отметим, что в Башкирии только за прошедшую неделю выросли цены на несколько категорий товаров, входящих в перечень из набора. К примеру, томаты выросли в цене на 2,2%, цена за килограмм составила в среднем 172,71 рубля. При этом несколькими неделями ранее в Башкирии был зафиксирован рекордный рост цен на огурцы — в отдельных торговых сетях их стоимость могла превышать 650 рублей за килограмм. Также в середине февраля 2023 года на 22% выросли цены на лук.

Ранее Mkset также сравнил индекс потребительских цен в Башкортостане и Татарстане. Разница оказалась небольшой, однако в соседней республике, по данным статистки, цены все же росли медленнее.

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#Общество#Экономика#Азамат Нухов
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