Потребительская корзина в Башкирии за год подорожала почти на 1500 рублей

Отметим, что в Башкирии только за прошедшую неделю выросли цены на несколько категорий товаров, входящих в перечень из набора. К примеру, томаты выросли в цене на 2,2%, цена за килограмм составила в среднем 172,71 рубля. При этом несколькими неделями ранее в Башкирии был зафиксирован рекордный рост цен на огурцы — в отдельных торговых сетях их стоимость могла превышать 650 рублей за килограмм. Также в середине февраля 2023 года на 22% выросли цены на лук.