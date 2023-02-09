Почему подорожали огурцы в 2023 году. Цены в Уфе и Башкирии

Posted Сегодня, 06:29
Published Сегодня, 06:29
Modified Сегодня, 06:57
Updated Сегодня, 06:57
В Башкирии зафиксирован рост цен на огурцы. По данным аналитиков Башстата, за минувшую неделю стоимость килограмма огурцов по республике выросла в среднем на 8,4%, составив 226,47 рубля.
Отметим, что жителей республики серьёзно возмутила стоимость огурцов, а также и ряд других овощных культур в местных торговых сетях. В частности, многих удивляло, что стоимость огурцов, привезенных из соседних регионов, в несколько раз превышает стоимость заграничных фруктов. По мнению некоторых пользователей, овощи в некоторых магазинах продаются чуть ли не по цене мяса.
Mkset решил проверить, сколько сегодня стоит килограмм свежих огурцов в известных супермаркетах.
В сети супермаркетов «Перекресток» покупателям предлагают фасованные огурцы с наименованием «ЛЮКС» по цене 189,99 рубля за 450 грамм с учетом скидки. Таким образом, за килограмм огурцов придется отдать порядка 420 рублей. Также в сервисе «Перекресток-Экспресс» пользователям предлагают длинные огурцы стоимостью 89,99 рубля за штуку. Там же можно приобрести огурцы-корнишоны стоимостью 799,97 рубля за килограмм.
Килограмм среднеплодных пупырчатых огурцов можно купить за 500 рублей в приложении «Самокат».
За 219,90 рубля килограмм огурцов можно приобрести в сети магазинов «Дворик», на 50 рублей дороже — по цене 279,99 рубля килограмм гладких огурцов можно купить в супермаркетах «Монетка». На фоне остальных выделяется гипермаркет «Лента», где килограмм короткоплодных колючих огурцов можно приобрести за 533 рубля.
В «Metro» килограмм огурцов продается по цене 399 рублей. Чуть дешевле в «Ашане» — 329,99 рубля за килограмм. Со скидкой более 40 процентов огурцы продаются в гипермаркетах «Магнит Семейный» за килограмм гладких огурцов придется отдать 119,64 рубля, притом в супермаркетах сети гладкие огурцы продаются за 134,99 рубля.
В свою очередь, ситуацию с ценами на овощи прокомментировали в региональном Минторге. Как пояснили в ведомстве, зимой цены повышаются в связи с отсутствием местной продукции и началом завоза овощей из других регионов России и зарубежья.