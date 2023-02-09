Почему подорожали огурцы в 2023 году. Цены в Уфе и Башкирии

Отметим, что жителей республики серьёзно возмутила стоимость огурцов, а также и ряд других овощных культур в местных торговых сетях. В частности, многих удивляло, что стоимость огурцов, привезенных из соседних регионов, в несколько раз превышает стоимость заграничных фруктов. По мнению некоторых пользователей, овощи в некоторых магазинах продаются чуть ли не по цене мяса.