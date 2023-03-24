В Башкирии за неделю подорожали макароны, лук и сахар

Так, наиболее существенно в указанный период подорожали макароны — 3,1%, стоимость килограмма составила в среднем 78 рублей. В цене на 2,2% также вырос лук, его стоимость составляет в среднем 54 рубля. На 2,1% выросли цены на творог и сахар — их стоимость составила в среднем 377,8 и 58,5 рублей за килограмм.