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Posted Сегодня, 03:46

Published Сегодня, 03:46

Modified Сегодня, 03:58

Updated Сегодня, 03:58

В Башкирии за неделю подорожали макароны, лук и сахар

24 марта 2023, 03:46
Фото: 1MI
Данные статистики публикует Башстат

В период с 13 по 20 марта в Башкирии изменились цены на несколько категорий продуктов питания. Об этом сообщает Башстат.

Так, наиболее существенно в указанный период подорожали макароны — 3,1%, стоимость килограмма составила в среднем 78 рублей. В цене на 2,2% также вырос лук, его стоимость составляет в среднем 54 рубля. На 2,1% выросли цены на творог и сахар — их стоимость составила в среднем 377,8 и 58,5 рублей за килограмм.

При этом в Башкирии продолжают дешеветь огурцы. По итогам прошедшей недели их стоимость снизилась на -4,6%, составит 144,5 рубля за килограмм. Помимо этого упали цены на гречку -2,1%, цена килограмма крупы на данный момент составляет порядка 62,5 рубля.

 

#Азамат Нухов#Общество
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