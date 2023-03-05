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Posted Сегодня, 09:58

Published Сегодня, 09:58

Modified Сегодня, 10:01

Updated Сегодня, 10:01

Эксперты подсчитали, сколько рублей нужно жителям Башкирии в месяц для выживания

5 марта 2023, 09:58
Фото: 1MI
Об этом сообщают данные Росстата.

Стало известно, что для выживания жителям Башкирии в месяц необходимо зарабатывать 18 435 рублей. В эту сумму аналитики Росстата оценили стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг в январе 2023 года, причем с прошлого месяца сумма выросла на 0,7%.

Между тем, по России стоимость минимального набора составила 20 462 рубля, больше всего в месяц для выживания необходимо жителям Чукотского автономного округа — 33 783,5 рубля.

Ранее мы сообщали, что доходы жителей Башкирии в 2022 году номинально выросли, а реально упали. Об этом опять же гласят данные Росстата. К слову, среди всех регионов ПФО одновременный рост реальных зарплат и доходов показал только один регион. Подробнее об этом рассказываем здесь. 

Доходы жителей Башкирии в 2022 году: номинально выросли, а реально упали
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#Элина Сайфранова
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