Эксперты подсчитали, сколько рублей нужно жителям Башкирии в месяц для выживания

Posted Сегодня, 09:58
Published Сегодня, 09:58
Modified Сегодня, 10:01
Updated Сегодня, 10:01
Стало известно, что для выживания жителям Башкирии в месяц необходимо зарабатывать 18 435 рублей. В эту сумму аналитики Росстата оценили стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг в январе 2023 года, причем с прошлого месяца сумма выросла на 0,7%.
Между тем, по России стоимость минимального набора составила 20 462 рубля, больше всего в месяц для выживания необходимо жителям Чукотского автономного округа — 33 783,5 рубля.
Ранее мы сообщали, что доходы жителей Башкирии в 2022 году номинально выросли, а реально упали. Об этом опять же гласят данные Росстата. К слову, среди всех регионов ПФО одновременный рост реальных зарплат и доходов показал только один регион. Подробнее об этом рассказываем здесь.