Эксперты подсчитали, сколько рублей нужно жителям Башкирии в месяц для выживания

Ранее мы сообщали, что доходы жителей Башкирии в 2022 году номинально выросли, а реально упали. Об этом опять же гласят данные Росстата. К слову, среди всех регионов ПФО одновременный рост реальных зарплат и доходов показал только один регион. Подробнее об этом рассказываем здесь.