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Posted Сегодня, 05:42

Published Сегодня, 05:42

Modified Сегодня, 06:05

Updated Сегодня, 06:05

Как в Башкирии снизить плату за ОДН в платежке ЖКХ

3 апреля 2023, 05:42
Фото: 1MI
Сделать это могут только собственники многоквартирных домов.

Жители Башкирии получат платежки с новыми начислениями за коммунальные услуги общедомового имущества МКД. В платежный документ будут включены свет, вода, канализация в подъездах, подвалах, чердаках, другими словами, все, что входит в состав общедомового имущества.

Однако с 1 сентября прошлого года за общедомовое имущество жители МКД могут платить не только по нормативу, но и по счетчикам, что позволит сэкономить на расходах. Как сообщает портал «Объясняем. Башкортостан», для этого собственникам многоквартирного дома необходимо провести собрание, составить протокол и передать его управляющей компании.

Напомним, что данные перерасчеты за предыдущий год управляющие компании производят в первом квартале следующего года. 

Ранее жители Башкирии возмутились платежкам с первым перерасчетом ОДН за прошлый 2022 год. 

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#Элина Сайфранова
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