Как в Башкирии снизить плату за ОДН в платежке ЖКХ

Однако с 1 сентября прошлого года за общедомовое имущество жители МКД могут платить не только по нормативу, но и по счетчикам, что позволит сэкономить на расходах. Как сообщает портал «Объясняем. Башкортостан», для этого собственникам многоквартирного дома необходимо провести собрание, составить протокол и передать его управляющей компании.