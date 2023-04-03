Как в Башкирии снизить плату за ОДН в платежке ЖКХ

Posted Сегодня, 05:42
Published Сегодня, 05:42
Modified Сегодня, 06:05
Updated Сегодня, 06:05
Жители Башкирии получат платежки с новыми начислениями за коммунальные услуги общедомового имущества МКД. В платежный документ будут включены свет, вода, канализация в подъездах, подвалах, чердаках, другими словами, все, что входит в состав общедомового имущества.
Однако с 1 сентября прошлого года за общедомовое имущество жители МКД могут платить не только по нормативу, но и по счетчикам, что позволит сэкономить на расходах. Как сообщает портал «Объясняем. Башкортостан», для этого собственникам многоквартирного дома необходимо провести собрание, составить протокол и передать его управляющей компании.
Напомним, что данные перерасчеты за предыдущий год управляющие компании производят в первом квартале следующего года.
Ранее жители Башкирии возмутились платежкам с первым перерасчетом ОДН за прошлый 2022 год.