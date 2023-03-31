МУП УИС рассказал чего ждать уфимцам в квитанциях за отопление за март

Posted Сегодня, 15:52
Published Сегодня, 15:52
Modified Сегодня, 15:55
Updated Сегодня, 15:55
В пресс-службе одной из компаний-ресурсников Уфы МУП УИС сообщили о том, сколько тепла было поставлено в квартиры потребителей компании в первый месяц весны. Так по сравнению с февралем показатель упал почти на четверть, а именно на 23,3%
За период снятия показаний за март — с 22 февраля по 23 марта — средняя температура воздуха составила — 2,4°C при февральских — 10,6°C. А еще нынешний март оказался значительно теплее марта 2022 года, тогда среднемесячная температура составляла — 6,9 °C.
Однако изменение температуры за окном отразится на квитанциях жителей тех домов, где установлен общедомовой прибор учета тепла. Те у кого такого прибора в доме нет платить будет по нормативу.
Наступает апрель, который чаще всего становится последним месяцем в отопительном периоде. Все что известно об отключении отопления в Уфе и Башкирии собрали в одном материале.