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Posted Сегодня, 15:52

Published Сегодня, 15:52

Modified Сегодня, 15:55

Updated Сегодня, 15:55

МУП УИС рассказал чего ждать уфимцам в квитанциях за отопление за март

31 марта 2023, 15:52
Фото: 1MI

В марте уфимцам в МУП УИС отпустили на 23% меньше тепла чем в феврале 2023 года

В скором времени станет известно каким образом это отразится в квитанциях.

В пресс-службе одной из компаний-ресурсников Уфы МУП УИС сообщили о том, сколько тепла было поставлено в квартиры потребителей компании в первый месяц весны. Так по сравнению с февралем показатель упал почти на четверть, а именно на 23,3%

За период снятия показаний за март — с 22 февраля по 23 марта — средняя температура воздуха составила — 2,4°C при февральских — 10,6°C. А еще нынешний март оказался значительно теплее марта 2022 года, тогда среднемесячная температура составляла — 6,9 °C.

Однако изменение температуры за окном отразится на квитанциях жителей тех домов, где установлен общедомовой прибор учета тепла. Те у кого такого прибора в доме нет платить будет по нормативу.

Наступает апрель, который чаще всего становится последним месяцем в отопительном периоде. Все что известно об отключении отопления в Уфе и Башкирии собрали в одном материале.

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#Ирина Деревянчук#Новости Уфы#Общество
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