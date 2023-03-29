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Плюс тысяча: жители Башкирии ужаснулись платежкам по ЖКХ с первым перерасчетом на ОДН

29 марта 2023, 08:30
Фото: 1MI
В марте жители Башкирии начали получать платежки ЖКХ с первым перерасчетом ОДН за прошлый 2022 год. Судя по цифрам, суммы в платежках выросли. Насколько и что означает этот перерасчет — в материале Mkset

Некоторые уфимцы сообщили, что узнали суммы из платежек по ЖКХ за март 2023 года. По их словам, в квитанциях уже указан первый перерасчет по общедомовым нуждам (ОДН).

Так, у одной из жительниц Уфы перерасчет по свету на ОДН составил 260 рублей, у другой — около 300 рублей. У жительницы дома по улице Дагестанской в Деме платеж из-за перерасчета только по свету на ОДН вырос на 367 рублей. Стоит отметить, что эти суммы выставлены только за один ресурс — электроэнергию.

Пенсионерке, проживающей в хрущевке на Левитана, выставили перерасчет по ОДН только за холодную воду и водоотведение — в общей сложности общий платеж в марте у нее вырос почти на тысячу рублей.

Напомним, с сентября 2022 года вступил в силу закон о новой системе начисления платы за коммунальные ресурсы на содержание общедомового имущества (ОДН). Теперь в случае превышения расхода электроэнергии, тепла и воды над нормативом, все «лишние» суммы будут оплачивать жители дома. В марте этого года был сделан первый подобный перерасчет за четыре месяца прошлого года — с сентября по декабрь 2022 года. Перерасчет коснется электроэнергии на ОДН, холодной и горячей воды на ОДН и водоотведения на ОДН.

К слову, в августе прошлого года МинЖКХ Башкирии заявило, что, согласно их расчетам, для большинства домов в части перерасчета по ОДН «ничего не изменится». Что говорили сами ресурсники и эксперты по ЖКХ — в материале Mkset.

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#Валерия Панаева
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