Плюс тысяча: жители Башкирии ужаснулись платежкам по ЖКХ с первым перерасчетом на ОДН

Напомним, с сентября 2022 года вступил в силу закон о новой системе начисления платы за коммунальные ресурсы на содержание общедомового имущества (ОДН). Теперь в случае превышения расхода электроэнергии, тепла и воды над нормативом, все «лишние» суммы будут оплачивать жители дома. В марте этого года был сделан первый подобный перерасчет за четыре месяца прошлого года — с сентября по декабрь 2022 года. Перерасчет коснется электроэнергии на ОДН, холодной и горячей воды на ОДН и водоотведения на ОДН.