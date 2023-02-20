В Башкирии увеличилось количество жалоб на рост цен на коммунальные услуги и перетопы

Posted Сегодня, 08:16
Published Сегодня, 08:16
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Updated Сегодня, 08:19
В ходе оперативного совещания в правительстве Башкирии главе Башкирии озвучили доклад о динамике обращений к властям поступивших через систему «Инцидент-менеджмент». Безусловным рекордсменом по количеству обращений стала сфера жилищно-коммунального хозяйства. За неделю с 13 по 19 февраля в систему поступило 605 обращений против 540 на предшествующей неделе.
Жаловались граждане по большей части на растущую стоимость коммунальных услуг и в частности отопления. Также предметом жалоб становилась и работа управляющих компаний и на качество отопления в домах. Также в лидерах сообщения о протекающих кровлях, актуальной продолжает оставаться и проблема наледи на улицах.
В целом обращений оказалось гораздо больше чем в прошлом периоде, на 302 факта. Уменьшилось тем временем количеств обращений по теме частичной мобилизации и по теме медицины.
Напомним, за непривычно морозный январь жители Башкирии получили весьма впечатляющие суммы на оплату услуг отопления. Несмотря на то, что поставщики тепла предупреждали о том, что цены вырастут как из-за морозов, так и из-за более длительного расчетного периода, итоговые суммы в квитанциях все равно шокировали уфимцев и жителей других городов. Однако под постами с удивлением суммам, которые предстоит оплатить, жители все же сходились во мнении, что «главное чтобы дома было тепло», так как далеко не во всех домах в морозы можно было отметить комфортную температуру.