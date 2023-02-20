В Башкирии увеличилось количество жалоб на рост цен на коммунальные услуги и перетопы

Напомним, за непривычно морозный январь жители Башкирии получили весьма впечатляющие суммы на оплату услуг отопления. Несмотря на то, что поставщики тепла предупреждали о том, что цены вырастут как из-за морозов, так и из-за более длительного расчетного периода, итоговые суммы в квитанциях все равно шокировали уфимцев и жителей других городов. Однако под постами с удивлением суммам, которые предстоит оплатить, жители все же сходились во мнении, что «главное чтобы дома было тепло», так как далеко не во всех домах в морозы можно было отметить комфортную температуру.