Взывайте к совести или платите сами: как на жителей Башкирии переложили долги по ЖКХ

«Если у вас есть кто-то, кто ворует, — платите. Выявляйте недобросовестного потребителя коммунальных услуг и призывайте к совести — такова суть этого закона. Управляющая компания — она же ваша, вы ее назначили для содержания вашего дома. И, когда воровали, вы загружали долгами управляющую компанию, которая должна содержать ваш дом. Чем больше у нее будет необоснованных убытков, тем менее качественную услугу она будет вам оказывать. Сейчас эта проблема решилась. Требуйте с управляющей компании то, за что она должна отвечать.