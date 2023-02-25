Министр труда Башкирии Ленара Иванова ответила на обвинения в краже детей из Украины

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20 февраля нынешнего года стало известно о проекте документа десятого пакета санкций против России. EUobserver со ссылкой на проект документа сообщал о том, что под санкции может попасть министр семьи, труда и социальной защиты населения Башкирии Ленара Иванова. Причина указывалась по следующей формулировкой — по мнению авторов документа Иванова была в числе «ключевых фигур», причастных к «принудительной депортации украинских детей в Россию и их последующему незаконному усыновлению российскими семьями».
Минтруд Башкирии прокомментировал данные обвинения и предположил какие события авторы проекта документа могут подразумевать, — Вероятно, речь идет об эвакуации из зоны боевых действий воспитанников Донецкого дома-интерната №1 в ряд субъектов России, в том числе в Башкортостан, в октябре 2022 года, — сообщили в ведомстве, подчеркнув, что Донецкая народная республика уже входила в состав Российской Федерации.
Рассказали в ведомстве и о причинах эвакуации детей из региона, объяснив это вопросами безопасности детей и получения ими доступа к образованию. Отдельно подчеркнули в пресс-службе минтруда и то, что никто из привезенных в Башкирию детей не был усыновлен, а пребывают дети в трех центрах содействия семейному воспитанию.
— Детям оформили все документы, провели полное медицинское обследование, оформили их в детские сады и школы, продолжают оказывать психологическую помощь, окружают их теплом и заботой — сообщили в пресс-службе Минтруда Башкирии.
В случае если десятый пакет санкций все же будет принят, это повлечет за собой запрет на въезд в страны Европейского содружества, а также заморозку активов в стране в случае их наличии.
Напомним, в Башкирии уже немалое количество политиков, медиа-менеджеров и даже артистов попали под санкции. Под санкциями находится и ряд предприятий республики, не так давно стало известно что президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции в отношении Башкирской содовой компании и Башкирской перевозочной компании на 10 лет, запрещают они в том числе и транзит через Украину.
В минувшем году глава Башкирии Радий Хабиров попал под санкции США и Канады. Это не первое попадание главы Башкирии в санкционные списки, в конце июля Радий Хабиров попал в расширенный список санкций Великобритании.
Также глава республики попал в санкционные списки Украины. Под санкции попали также и другие выходцы из республики — бывший мэр Уфы, а ныне депутат Государственной Думы РФ Павел Качкаев, глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина и ряд экс-депутатов Госдумы. Среди них Ильдар Бикбаев, Алексей Изотов, Фарит Ганиев, Рамзил Ишсарин, Инга Юмашева, Николай Антошкин.