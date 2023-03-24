Из-за гибели малышки в луже в Башкирии возбудили дело по статье «причинение смерти»

Posted Сегодня, 07:15
Published Сегодня, 07:15
Modified Сегодня, 07:17
Updated Сегодня, 07:17
Пресс-служба следственного комитета сообщила о возбуждении уголовного дела по факту произошедшей 23 марта трагедии в деревне в Мечетлинском районе. В деревене Азангулово 3-летняя девочка гуляла рядом с домом под присмотром своих старших братьев и сестер, однако в какой-то момент уронила игрушку в лужу или же овраг, в котором скопились талые воды.
По трагической случайности маленькая девочка упала в воду и захлебнулась, из лужи ее достал отец, прибывшие же на место медики смогли лишь констатировать смерть ребенка.
— Дуванским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Башкортостан возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности», — сообщили в пресс-службе следственного комитета по Башкирии, однако не уточнили в отношении конкретного лица было возбуждено уголовное дело или же в отношении неустановленного лица.
Сейчас следователи устанавливают обстоятельства способствовавшие происшествию, изучают жилищно-бытовые и социальные условия проживания семьи, допрашивают членов семьи погибшей малышки, а также очевидцы и работники органов местного самоуправления. Тело ребенка исследует судебно-медицинская экспертиза.