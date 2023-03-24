Из-за гибели малышки в луже в Башкирии возбудили дело по статье «причинение смерти»

Пресс-служба следственного комитета сообщила о возбуждении уголовного дела по факту произошедшей 23 марта трагедии в деревне в Мечетлинском районе. В деревене Азангулово 3-летняя девочка гуляла рядом с домом под присмотром своих старших братьев и сестер, однако в какой-то момент уронила игрушку в лужу или же овраг, в котором скопились талые воды.