mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:21

Published Сегодня, 16:21

Modified Сегодня, 16:24

Updated Сегодня, 16:24

Появилось фото лужи в которой утонула 3-летняя девочка, гулявшая во дворе в Башкирии

23 марта 2023, 16:21
Фото: пресс-служба прокуратуры Башкирии
Фото с места происшествия опубликовала пресс-служба прокуратуры.

Стало известно как выглядит лужа, в которой захлебнулась 3-летняя девочка. Как известно малышка гуляла близ своего дома в деревне Азангулово Мечетлинского района Башкирии, присматривали за ней дети постарше.

В какой-то момент малышка упала в лужу и захлебнулась. Спасти ее, к сожалению, не удалось.

 

лужа-убийца не кажется опаснойлужа-убийца не кажется опасной
сюда упала малышкасюда упала малышка
лужа-убийца не кажется опасной
Фото: пресс-служба прокуратуры по Башкирии

На месте работают следователи и прокуратура. правоохранителям предстоит выяснить все обстоятельства как самого происшествия, так и событий ему предшествовавших.

Напомним, вечером 23 марта стало известно о несчастном случае в деревне в Башкирии. Девочка в возрасте 3,5 лет упала в лужу и захлебнулась, прибывшим на место медикам оставалось лишь констатировать смерть ребенка.

В Башкирии 3-летняя девочка утонула в луже у собственного дома, гуляя без взрослых
Узнать подробнее
Читайте также:
Страшные трагедии с детьми в Башкирии, которых можно было избежать
#Ирина Деревянчук#Новости Башкирии#Дети#Происшествия
Подпишитесь
В Башкирии 3-летняя девочка утонула в луже у собственного дома, гуляя без взрослых
Сегодня, 15:24
«Сказали, что сегодня проверка»: жители Уфы уличили коммунальщиков в разносе повесток
Сегодня, 09:31
Бельмо на глазу у города: уфимка рассказала об адской жизни в доме, которому 66 лет
Сегодня, 07:04
Граффити с иноагентами Фейсом* и Моргенштерном* облили «кровью» в центре Уфы
Сегодня, 12:32
«Отфутболивают людей»: уфимка обвинила ЦУР Башкирии в отписках вместо решения проблем
Сегодня, 11:59
Пистолет и фильмы ужасов: как прошло слушание громкого дела о домашнем насилии в Уфе
Вчера, 14:14