Появилось фото лужи в которой утонула 3-летняя девочка, гулявшая во дворе в Башкирии

Posted Сегодня, 16:21
Published Сегодня, 16:21
Modified Сегодня, 16:24
Updated Сегодня, 16:24
Стало известно как выглядит лужа, в которой захлебнулась 3-летняя девочка. Как известно малышка гуляла близ своего дома в деревне Азангулово Мечетлинского района Башкирии, присматривали за ней дети постарше.
В какой-то момент малышка упала в лужу и захлебнулась. Спасти ее, к сожалению, не удалось.
На месте работают следователи и прокуратура. правоохранителям предстоит выяснить все обстоятельства как самого происшествия, так и событий ему предшествовавших.
Напомним, вечером 23 марта стало известно о несчастном случае в деревне в Башкирии. Девочка в возрасте 3,5 лет упала в лужу и захлебнулась, прибывшим на место медикам оставалось лишь констатировать смерть ребенка.