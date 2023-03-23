Стали известны подробности гибели 3-летней девочки, которая утонула в луже в Башкирии

Раскрыли в надзорном ведомстве и ряд подробностей, так малышке было всего 3 года, 4 года исполнилось бы ей в октябре. Уже известно, что родители девочки были дома, малышка гуляла под присмотром старших детей. Ее мама сейчас находится в декретном отпуске.