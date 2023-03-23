Стали известны подробности гибели 3-летней девочки, которая утонула в луже в Башкирии

Posted Сегодня, 16:08
Published Сегодня, 16:08
Modified Сегодня, 16:11
Updated Сегодня, 16:11
Страшное происшествие в деревне Азангулово Мечетлинского района попало в поле зрения следователей и прокуратуры. На место происшествия выехали следователи Дуванского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Республике Башкортостан. Им предстоит установить обстоятельства происшествия, а также причины и условия, ему способствовавшие.
В деревню Азангклово выезал и прокурор Мечетлинского района Башкирии Азамат Шайбаков. В пресс-службе прокуратуры по Башкирии уточнили, что пока что по факту происшествия проводится доследственная проверка, но ее ход и результаты контролирует прокуратура.
Раскрыли в надзорном ведомстве и ряд подробностей, так малышке было всего 3 года, 4 года исполнилось бы ей в октябре. Уже известно, что родители девочки были дома, малышка гуляла под присмотром старших детей. Ее мама сейчас находится в декретном отпуске.