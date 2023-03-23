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Posted Сегодня, 16:08

Published Сегодня, 16:08

Modified Сегодня, 16:11

Updated Сегодня, 16:11

Стали известны подробности гибели 3-летней девочки, которая утонула в луже в Башкирии

23 марта 2023, 16:08
Фото: 1MI
В прокуратуре раскрыли где были родители малышки.

Страшное происшествие в деревне Азангулово Мечетлинского района попало в поле зрения следователей и прокуратуры. На место происшествия выехали следователи Дуванского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Республике Башкортостан. Им предстоит установить обстоятельства происшествия, а также причины и условия, ему способствовавшие.

В деревню Азангклово выезал и прокурор Мечетлинского района Башкирии Азамат Шайбаков. В пресс-службе прокуратуры по Башкирии уточнили, что пока что по факту происшествия проводится доследственная проверка, но ее ход и результаты контролирует прокуратура.

Раскрыли в надзорном ведомстве и ряд подробностей, так малышке было всего 3 года, 4 года исполнилось бы ей в октябре. Уже известно, что родители девочки были дома, малышка гуляла под присмотром старших детей. Ее мама сейчас находится в декретном отпуске.

В Башкирии 3-летняя девочка утонула в луже у собственного дома, гуляя без взрослых
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#Ирина Деревянчук#Новости Башкирии#Дети#Происшествия
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В Башкирии 3-летняя девочка утонула в луже у собственного дома, гуляя без взрослых
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