«Искала игрушку»: что скрывала семья из Башкирии, где 3-летняя девочка утонула в луже

Водоем, который вчера экстренные службы называли лужей, в администрации района назвали оврагом, заполненным талыми водами. По некоторым данным, малышка гуляла рядом со своим домом в компании своих старших братьев и сестер, а в лужу она угодила вслед за своей игрушкой, попытавшись достать ее. Из воды малышку извлек ее отец, об этом сообщили в пресс-службе СК по Башкирии. На место прибыли медики скорой помощи, но, к сожалению, им оставалось лишь констатировать смерть ребенка — малышка захлебнулась.