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«Искала игрушку»: что скрывала семья из Башкирии, где 3-летняя девочка утонула в луже

24 марта 2023, 05:09
Фото: пресс-служба прокуратуры Башкирии
Семья не состояла на учете в органах профилактики.

Страшный инцидент с ребенком, который 23 марта произошел в одной из деревень Мечетлинского района, прокомментировали власти. В администрации района рассказали о том, что трехлетняя малышка воспитывалась в многодетной семье, которая считается благополучной. В поле зрения органов профилактики семья не попадала. В день трагедии в прокуратуре сообщили, что мама погибшей малышки в момент происшествия находилась дома, женщина находится в декретном отпуске.

Водоем, который вчера экстренные службы называли лужей, в администрации района назвали оврагом, заполненным талыми водами. По некоторым данным, малышка гуляла рядом со своим домом в компании своих старших братьев и сестер, а в лужу она угодила вслед за своей игрушкой, попытавшись достать ее. Из воды малышку извлек ее отец, об этом сообщили в пресс-службе СК по Башкирии. На место прибыли медики скорой помощи, но, к сожалению, им оставалось лишь констатировать смерть ребенка — малышка захлебнулась.

Вчера, 23 марта, на место происшествия выехали следователи и представители прокуратуры, по факту инцидента проводится доследственная проверка, в ходе которой будут выяснены все обстоятельства произошедшей трагедии, ход ее проконтролируют в надзорном ведомстве.

 

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#Ирина Деревянчук#Новости Башкирии#Дети#Происшествия
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