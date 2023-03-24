30-летняя женщина с пересаженной 3 года назад печенью впервые в Башкирии стала мамой

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Published Сегодня, 06:52
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Жительница Башкирии с пересаженной печенью впервые в истории здравоохранения республики благополучно стала мамой. 10 лет назад жительница города Стерлитамак заподозрила неладное заметив, что ее кожа желтеет. Внимание на это она обратила не зря — врачи выявили пугающий диагноз, в результате аутоиммунного гепатита у женщины развился цирроз печени.
Три года назад женщине успешно пересадили печень и через год после операции женщина задумалась о материнстве. О том как планировалась беременность и где проходили розы рассказал в своем telegram-канале министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин.
В ее случае одного ее с мужем желания было недостаточно, в планировании беременности активно участвовали врачи, которые участвовали не только в ведении беременности пациентки, но и в его планировании.
Родоразрешение уникальной маме провели в Москве в Национальном медицинском исследовательском центре акушерства, гинекологии и перинатологии им. Кулакова еще в феврале, на сегодняшний день и мама и ребенок находятся дома и с ними все в порядке — уникальная история завершилась счастливо.