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Published Сегодня, 06:52

Modified Сегодня, 06:55

Updated Сегодня, 06:55

30-летняя женщина с пересаженной 3 года назад печенью впервые в Башкирии стала мамой

24 марта 2023, 06:52
Фото: telegram-канал Айрата Рахматуллина
К беременности женщина тщательного готовилась с врачами, а сами роды прошли в Москве.

Жительница Башкирии с пересаженной печенью впервые в истории здравоохранения республики благополучно стала мамой. 10 лет назад жительница города Стерлитамак заподозрила неладное заметив, что ее кожа желтеет. Внимание на это она обратила не зря — врачи выявили пугающий диагноз, в результате аутоиммунного гепатита у женщины развился цирроз печени.

Три года назад женщине успешно пересадили печень и через год после операции женщина задумалась о материнстве. О том как планировалась беременность и где проходили розы рассказал в своем telegram-канале министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин.

В ее случае одного ее с мужем желания было недостаточно, в планировании беременности активно участвовали врачи, которые участвовали не только в ведении беременности пациентки, но и в его планировании.

Родоразрешение уникальной маме провели в Москве в Национальном медицинском исследовательском центре акушерства, гинекологии и перинатологии им. Кулакова еще в феврале, на сегодняшний день и мама и ребенок находятся дома и с ними все в порядке — уникальная история завершилась счастливо.

 

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#Ирина Деревянчук#Новости Башкирии#Дети#Общество
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