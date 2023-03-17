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Posted Сегодня, 07:01

Published Сегодня, 07:01

Modified Сегодня, 08:03

Updated Сегодня, 08:03

Жительница Башкирии, сына которой соседка выбросила из окна роддома, вновь беременна

17 марта 2023, 07:01
Фото: соцсети
Виктория Иванова рассказала в социальной сети, где делится с аудиторией и болью и радостью.

Жуткая история из Стерлитамака, которая в августе 2021 года всколыхнула всю Башкирию получила очень неожиданный, но радостный поворот. Виктория Иванова пережила в роддоме настоящую трагедию, ее новорожденного сына, третьего ребенка в их семье, из окна третьего этажа выбросила соседка по палате, которая, как выяснилось в ходе расследования, незадолго до родов лечилась в специализированном учреждении с депрессией.

Год назад ту самую женщину с диагностированным расстройством психики суд направил на принудительное психиатрическое лечение. В ходе экспертиз у женщины выявлено было расстройство психики, которое не давало ей осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и контролировать их.

Виктория Иванова разумеется тяжело переживала произошедшее. Малыш был долгожданным, старшие дети еще в утробе матери называли его Володей, но к сожалению так и не смогли понянчить братика.

Однако женщина смогла справиться со страшной потерей и поделилась со своей аудиторией в социальных сетях новостью о том, что она снова находится в положении.

— Все же, думаю, пора поделиться с вами прекрасной новость, — сообщила женщина под фото с круглым животиком.

 

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#Ирина Деревянчук#Новости Башкирии#Общество
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