Жительница Башкирии, сына которой соседка выбросила из окна роддома, вновь беременна

Жуткая история из Стерлитамака, которая в августе 2021 года всколыхнула всю Башкирию получила очень неожиданный, но радостный поворот. Виктория Иванова пережила в роддоме настоящую трагедию, ее новорожденного сына, третьего ребенка в их семье, из окна третьего этажа выбросила соседка по палате, которая, как выяснилось в ходе расследования, незадолго до родов лечилась в специализированном учреждении с депрессией.