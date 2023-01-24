Врачи перинатального центра в Уфе спасли малыша, «соседа» которого удалили из утробы

Posted Сегодня, 12:08
Published Сегодня, 12:08
Modified Сегодня, 12:10
Updated Сегодня, 12:10
Врачи перинатального центра в Уфе совершили настоящее чудо, причем не один раз за одну историю пациентки. Историю о том, какими колоссальными возможностями обладают врачи республики, в своем телеграм-канале министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин.
Пациентка смогла забеременеть благодаря процедуре экстракорпорального оплодотворения, у нее случилась многоплодная беременность. К сожалению, на 17 неделе беременности в ходе исследования у одного из малышей были выявлены несовместимые с жизнью пороки развития, в связи с чем женщину прооперировали в московском научном центре имени Кулакова, где один из эмбрионов удалили из матки, однако в ходе операции у пациентки диагностировали центральное предлежание плаценты, что дополнительно осложняло беременность пациентки.
История получила еще один непростой поворот — на 33-34 неделях беременности, за месяц до доношенной беременности, женщина была в экстренном порядке госпитализирована в перинатальный центр, где врачи выходили малыша в утробе матери и уже на 37 неделе беременности провели кесарево сечение и помогли появиться на свет здоровому ребенку, которого дохаживали врачи отделения анестезиологии и реанимации новорожденных.
— Мультидисциплинарная бригада, которая помогла малышу родится, применяла аппарат cell-saver, что возвращает потерянную мамочкой кровь, уже очищенную, в ее же организм, дабы минимизировать вливание чужеродной плазмы и крови — раскрыл высокотехнологичные медицинские подробности министр.