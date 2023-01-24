Врачи перинатального центра в Уфе спасли малыша, «соседа» которого удалили из утробы

Пациентка смогла забеременеть благодаря процедуре экстракорпорального оплодотворения, у нее случилась многоплодная беременность. К сожалению, на 17 неделе беременности в ходе исследования у одного из малышей были выявлены несовместимые с жизнью пороки развития, в связи с чем женщину прооперировали в московском научном центре имени Кулакова, где один из эмбрионов удалили из матки, однако в ходе операции у пациентки диагностировали центральное предлежание плаценты, что дополнительно осложняло беременность пациентки.