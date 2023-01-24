В Башкирии кот учинил пожар в общежитии

Позже выяснилось, что пушистый товарищ опрокинул занавеску на стоящий рядом обогреватель, в результате чего гардина упала и начался пожар. Так, спасатели советуют учиться на ошибках других и не ставить обогреватели вблизи с легковоспламеняющимися предметами, а также не оставлять электрооборудование без присмотра.