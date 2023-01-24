В Башкирии кот учинил пожар в общежитии

Posted Сегодня, 15:15
Published Сегодня, 15:15
Modified Сегодня, 15:17
Updated Сегодня, 15:17
В общежитии города Салават кот стал причиной пожара. По информации МЧС Башкирии, возгорание жильцы дома оперативно потушили при помощи ведра воды, обошлось без пострадавших.
Позже выяснилось, что пушистый товарищ опрокинул занавеску на стоящий рядом обогреватель, в результате чего гардина упала и начался пожар. Так, спасатели советуют учиться на ошибках других и не ставить обогреватели вблизи с легковоспламеняющимися предметами, а также не оставлять электрооборудование без присмотра.
Напомним, что в минувшие выходные празднование дня рождения обернулось пожаром — возгорание произошло из-за обычных свечей для торта и спичек, выброшенных в коробку.