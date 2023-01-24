mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:15

Published Сегодня, 15:15

Modified Сегодня, 15:17

Updated Сегодня, 15:17

В Башкирии кот учинил пожар в общежитии

Сегодня, 15:15

В Башкирии по вине кота могла сгореть комната в общежитии

Инцидент произошел в Салавате в общежитии по улице Гафури.

В общежитии города Салават кот стал причиной пожара. По информации МЧС Башкирии, возгорание жильцы дома оперативно потушили при помощи ведра воды, обошлось без пострадавших.

Позже выяснилось, что пушистый товарищ опрокинул занавеску на стоящий рядом обогреватель, в результате чего гардина упала и начался пожар. Так, спасатели советуют учиться на ошибках других и не ставить обогреватели вблизи с легковоспламеняющимися предметами, а также не оставлять электрооборудование без присмотра.

Напомним, что в минувшие выходные празднование дня рождения обернулось пожаром — возгорание произошло из-за обычных свечей для торта и спичек, выброшенных в коробку.

Власти назвали день недели, в который в огне гибнет больше всего жителей Башкирии
Узнать подробнее
В Уфе кошка-«хатико» ждет погибшую в пожаре на Сазонова хозяйку
Узнать подробнее
«Пороховая бочка»: как уфимцы из бараков годами ждут расселения и горят в пожарах
Узнать подробнее
#Элина Сайфранова#Происшествия
Подпишитесь
Мечеть «Ар-Рахим»: что будет дальше с самым известным долгостроем Башкирии
Сегодня, 10:13
Жители Башкирии считают, что мэр Агидели должен извиниться за слово «заткнитесь!»
Сегодня, 03:24
Доработкой закона о запрете чайлдфри займется депутат Госдумы от Башкирии Аиткулова
Сегодня, 06:20
Лишившись пальцев, белоречанин Ильфат Жигануров учит вставать с колен особенных людей
1 ноября 2022, 09:11
Сколько будет стоить проезд в Башкирии в 2023 году
Сегодня, 10:48
Советник главы Башкирии из зоны СВО сделал важное заявление
Вчера, 12:25