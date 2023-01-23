Власти назвали день недели, в который в огне гибнет больше всего жителей Башкирии

Первый выходной день недели, суббота, стал печальным лидером «рейтинга», в этот день недели (при анализе смертности в пожарах в разрезе дней недели) показатель составил 46, следом идет пятница с показателем в 36, у вторника показатель составил 34, показатель понедельника и четверга оказался одинаковым и составил 32, в воскресенье показатель оказался равен 30, а самый минимальный показатель оказался у среды, он оказался в два раза ниже субботнего и составил 23.