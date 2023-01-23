mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:00

Published Сегодня, 12:00

Modified Сегодня, 12:03

Updated Сегодня, 12:03

Власти назвали день недели, в который в огне гибнет больше всего жителей Башкирии

Сегодня, 12:00
Фото: 1MI
Самым «черным» днем недели по данным Госкомитета Башкирии по ЧС стали субботы.

На оперативке в правительстве Башкирии глава Госкомитета Башкирии по ЧС глава Башкирии Фарит Гумеров в ходе своего доклада о чрезвычайных происшествиях в республике рассказал о том, в какой день недели в пожарах, которые происходят в Башкирии, погибает больше всего граждан.

данные в цифрах
Фото: скриншот трансляции оперативки в правительстве

Первый выходной день недели, суббота, стал печальным лидером «рейтинга», в этот день недели (при анализе смертности в пожарах в разрезе дней недели) показатель составил 46, следом идет пятница с показателем в 36, у вторника показатель составил 34, показатель понедельника и четверга оказался одинаковым и составил 32, в воскресенье показатель оказался равен 30, а самый минимальный показатель оказался у среды, он оказался в два раза ниже субботнего и составил 23.

В Уфе кошка-«хатико» ждет погибшую в пожаре на Сазонова хозяйку
Узнать подробнее
#Пожар#Происшествия#Ирина Деревянчук
Подпишитесь
«В школах и больницах кормят отвратно»: в Башкирии ответили на правду детей-шпионов
Сегодня, 08:30
«Извиняться не буду»: мэр Агидели пояснил, почему посоветовал критикам «заткнуться»
Сегодня, 05:54
В Уфе снесут четыре аварийных деревянных дома по улице Октябрьской революции
Сегодня, 08:27
В Башкирии из бюджета оплатят коммуналку за чиновников на 3,6 млн рублей
Сегодня, 12:49
Советник главы Башкирии из зоны СВО сделал важное заявление
Сегодня, 12:25
Глава Башкирии подписал указ о допвыплате добровольцам 200 тысяч рублей раз в полгода
Сегодня, 12:23