В Уфе кошка-«хатико» ждет погибшую в пожаре на Сазонова хозяйку

Posted Сегодня, 07:56
Published Сегодня, 07:56
Modified Сегодня, 07:58
Updated Сегодня, 07:58
Уфимка Айгуль Мавлютова рассказала о кошке, которая ждет погибшую при пожаре на Сазонова хозяйку. Девушка опубликовала видеозапись и рассказала, что животное во время пожара выпрыгнуло из окна третьего этажа.
К счастью, животное лишилось не всех хозяев. Как рассказала девушка ИА «Башинформ», из пожара спаслись также супруг и сын погибшей женщины, однако «они сами остались без крыши над головой, и им, наверное, сейчас не до питомца».
Напомним, что пожар в доме на Сазонова в Уфе произошел в ночь на 9 января. К сожалению, при разборе пожара спасатели обнаружили останки четырех человек. Предварительной причиной возгорания называют неисправность электропроводки. Правоохранителями возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. Также проверку организовала и прокуратура Башкирии.