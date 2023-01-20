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Posted Сегодня, 07:56

Published Сегодня, 07:56

Modified Сегодня, 07:58

Updated Сегодня, 07:58

В Уфе кошка-«хатико» ждет погибшую в пожаре на Сазонова хозяйку

Сегодня, 07:56
Фото: vk.com
Во время пожара кошка сумела спастись из пламени, выпрыгнув с третьего этажа.

Уфимка Айгуль Мавлютова рассказала о кошке, которая ждет погибшую при пожаре на Сазонова хозяйку. Девушка опубликовала видеозапись и рассказала, что животное во время пожара выпрыгнуло из окна третьего этажа.

К счастью, животное лишилось не всех хозяев. Как рассказала девушка ИА «Башинформ», из пожара спаслись также супруг и сын погибшей женщины, однако «они сами остались без крыши над головой, и им, наверное, сейчас не до питомца». 

Видео: Башинформ

Напомним, что пожар в доме на Сазонова в Уфе произошел в ночь на 9 января. К сожалению, при разборе пожара спасатели обнаружили останки четырех человек.  Предварительной причиной возгорания называют неисправность электропроводки. Правоохранителями возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. Также проверку организовала и прокуратура Башкирии. 

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#Элина Сайфранова#Общество#Город#Видео
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