Уфимцы чуть не загорелись из-за праздничных свечей

Posted Сегодня, 10:55
Published Сегодня, 10:55
Modified Сегодня, 11:07
Updated Сегодня, 11:07
Вечером 21 января в ожоговое отделение больницы №18 поступили мужчина с ожогами 1-2 степени и женщина с точно таким же диагнозом. Состояние пострадавших оценивается как средней степени тяжести.
Возгорание произошло в частном доме по ул. Ветошникова. Известно, что во время зажигания свечей женщина выкинула спички в некую коробку, с которой и начался пожар. В коробке также находился газовый баллончик для розжига. Как сообщили в пресс-службе МЧС по РБ, дом от огня не пострадал.
Ранее в Уфе полностью сгорел частный дом из-за обогревателя.