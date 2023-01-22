Уфимцы чуть не загорелись из-за праздничных свечей

Возгорание произошло в частном доме по ул. Ветошникова. Известно, что во время зажигания свечей женщина выкинула спички в некую коробку, с которой и начался пожар. В коробке также находился газовый баллончик для розжига. Как сообщили в пресс-службе МЧС по РБ, дом от огня не пострадал.