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Posted Сегодня, 10:55

Published Сегодня, 10:55

Modified Сегодня, 11:07

Updated Сегодня, 11:07

Уфимцы чуть не загорелись из-за праздничных свечей

Сегодня, 10:55
Фото: 1MI
Возгорание произошло из-за обычных свечей для торта и спичек, выброшенных в коробку.

Вечером 21 января в ожоговое отделение больницы №18 поступили мужчина с ожогами 1-2 степени и женщина с точно таким же диагнозом. Состояние пострадавших оценивается как средней степени тяжести. 

Возгорание произошло в частном доме по ул. Ветошникова. Известно, что во время зажигания свечей женщина выкинула спички в некую коробку, с которой и начался пожар. В коробке также находился газовый баллончик для розжига. Как сообщили в пресс-службе МЧС по РБ, дом от огня не пострадал. 

Ранее в Уфе полностью сгорел частный дом из-за обогревателя. 

#Анастасия Денисенко
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