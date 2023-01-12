«Пороховая бочка»: как уфимцы из бараков годами ждут расселения и горят в пожарах

Согласно данным портала ГисЖКХ, дом № 17б на Кавказской на момент публикации материала не признан аварийным. Между тем, согласно информации на сайте «Фонда развития территорий», управляющей компанией в доме с 2009 года является УЖХ Кировского района Уфы — та же УК, которая управляла сгоревшим домом на Сазонова. Однако какой-либо другой информации о проделанной по этому дому работе УК на сайте не указано. В частности, отсутствуют отчеты по управлению домом за период с января 2015 по декабрь 2022 года. Планы по капремонту данного дома так же не значатся.