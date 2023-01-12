«Пороховая бочка»: как уфимцы из бараков годами ждут расселения и горят в пожарах

В ночь на 9 января в Уфе сгорел двухэтажный жилой дом. После объявления о ликвидации пожара стало известно, что под разобранными завалами спасатели обнаружили останки четверых человек.
Предварительной причиной возгорания называют неисправность электропроводки. Правоохранителями возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.
Важно отметить, что в ночь, когда произошел пожар, в Уфе был аномальный мороз. По данным синоптиков, температура воздуха в тот вечер понизилась до -39,1 градуса, побив рекорд многолетней давности.
На место трагедии прибыл мэр Уфы Ратмир Мавлиев, который заявил, что без крыши над головой также остались 25 человек — им были предложены места временного размещения.В настоящее время штаб студенческих отрядов Башкирии принимает помощь для погорельцев на Сазонова. По информации депутата Горсовета Уфы Ирины Сухаревой, принести кухонную утварь, посуду, одеяла, подушки, постельные принадлежности, микроволновые печи, утюги и всё необходимое для начала нового хозяйства можно в штаб студотрядов РБ (Уфа, Пушкина 86/11) и оставить на вахте.
По данным сайта Фонда развития территорий, двухэтажный дом с цокольным этажом № 30а по улице Сазонова, в котором произошел пожар, был построен почти 69 лет назад. Как уточнило МинЖКХ республики на том же сайте, в нем располагалось 16 квартир. С 2009 года дом был под управлением УЖХ Кировского района Уфы. Однако отчеты по управлению данным домом за предыдущие годы почему-то недоступны.
Судя по информации с портала, жильцы платили взносы за капремонт — в частности, было собрано почти 210 тысяч рублей. Правда, ближайший ремонт «барак» ожидал лишь в 2025 году — тогда планировалось отремонтировать крышу и утеплить чердак. Систему электроснабжения в этом доме, износ которой, предположительно, и стал причиной пожара, планировалось отремонтировать лишь через пять лет — в 2028 году. Но сбыться этому ремонту уже не суждено.
На следующий день после трагедии на странице главы Башкирии в социальных сетях появилось обращение уфимца Михаила Р., который, с его слов, в пожаре потерял знакомых с детства людей. Мужчина обратил внимание на то, что дом так и не был расселен, несмотря на его плачевное состояние.
— Не нужно быть ни прокурором, ни мэром чтобы понимать, что причиной послужили набор факторов — старая проводка и перегруз сети от обогревателей в ветхом деревянном доме. Фактически у людей не было шансов на другой исход в условиях мороза. Скажите, пожалуйста, сколько должно погибнуть людей, чтобы вы уже начали расселять не только аварийный фонд, но и ветхое жилье? Это уже далеко не первый пожар в Кировском районе Уфы, в котором горят бараки. Считаете ли Вы правильным существование ветхих многоквартирных деревянных домов? — задается вопросами Михаил Р.
Как рассказал корреспонденту Mkset Михаил Р., в огне на Сазонова погибли друзья его мамы — супруги-пенсионеры. По словам Михаила, в квартире вместе с погибшими также проживали их дочь и внук.
— С мамой они дружили, с их детьми я в детстве общался. Сколько я их знаю, столько они проживали в этом доме — лет 30 точно. Мы новый год отмечали вместе, непосредственно в сгоревшей квартире, — вспоминает Михаил.
Со слов мужчины, погибшая женщина сначала спасла из огня внука, а затем вернулась в квартиру к мужу, который после инсульта был прикован к кровати.
— Пошла за ним, несмотря ни на что, так с ним и осталась. По сути это подвиг женщины, любящей мужа, — рассказывает мужчина.
Михаил добавил, что совсем недалеко от сгоревшего дома в таком же деревянном доме на Кавказской, 17б живет его мама. Мужчина обеспокоен, что подобная ситуация может повториться и там — и боится аналогичного исхода. Власти города и управляющая компания на состояние дома, со слов Михаила, внимания не обращают.
Двухэтажке на Кавказской уже 67 лет, и в на данный момент, со слов мужчины, дом находится «в очень плохом состоянии». Михаил рассказывает, что около семи лет назад как смог сделал в квартире матери косметический ремонт, и в процессе обнаружил трещину по всей стене.
— Я перестелил там полностью пол, потому что он провалился, пришлось полностью перезаливать фундамент. Во время ремонта стало понятно, что по всей стене трещина — несущая стена просто лопнула. Я это зафиксировал. Я все заделал. Но что бы я там не делал, дом — пороховая бочка, и может в любой момент так же полыхнуть, — опасается Михаил.
Между тем, по словам Михаила, в списках на расселение и в фонде аварийного жилья дом на Кавказской, 17б не числится. Однако ранее жильцов якобы регулярно «кормили обещаниями» о том, что их дом обязательно снесут, а людей наконец-то расселят.
— До этого в квартире жила моя бабушка. Сколько она ждала, что дом снесут, ее сын тоже сколько ждал. Оба так и не дождались, умерли. Я уже никого ждать не собираюсь, купил себе квартиру в ипотеку. А мама живет в этом доме, — отмечает мужчина.
По словам уфимца, сам дом на Кавказской, 17б никак не обслуживается, а управляющая компания от жильцов, по словам Михаила, якобы «отписывается». Капитальный ремонт здания также с момента постройки, по его словам, не проводился.
Согласно данным портала ГисЖКХ, дом № 17б на Кавказской на момент публикации материала не признан аварийным. Между тем, согласно информации на сайте «Фонда развития территорий», управляющей компанией в доме с 2009 года является УЖХ Кировского района Уфы — та же УК, которая управляла сгоревшим домом на Сазонова. Однако какой-либо другой информации о проделанной по этому дому работе УК на сайте не указано. В частности, отсутствуют отчеты по управлению домом за период с января 2015 по декабрь 2022 года. Планы по капремонту данного дома так же не значатся.
В пресс-службе мэрии Уфы корреспонденту Mkset подтвердили, что данным дом не признан аварийным и непригодным для проживания, не включен он и в адресную программу по переселению граждан.
— Для того, чтобы дом признали аварийным жителям необходимо обратиться в городскую межведомственную комиссию с заявлением со всеми подписями собственников и приложить заключение специализированной организации о состоянии дома. Их заявление будет рассмотрено в установленном законом порядке, — отметили в мэрии Уфы.
Mkset также обратился за комментарием в пресс-службу Управления жилищного хозяйства Кировского района Уфы с просьбой разъяснить ситуацию и рассказать о состоянии дома и планах по его расселению.
После пожара на Сазонова 10 января прокуратура Уфы организовала проверку соблюдения пожарной безопасности в жилых домах старой застройки. В надзорном ведомстве обвинили городские власти в том, что чиновники должным образом не контролируют состояние данного жилого фонда. Всего прокуроры собираются проверить более 300 домов, после чего будет дана оценка действиям должностных лиц.
Отметим, что в день начала проверки уфимских «бараков» в селе Федоровка под Уфой загорелся еще один жилой дом — были эвакуированы были 14 человек, в том числе дети. К счастью, обошлось без погибших. Избежать трагедии при пожаре в селе под Уфой помогли действия подростка, который увидел хозяйку сгоревшей квартиры и сообщил остальным жильцам о пожаре в доме.
За несколько дней нового 2023 года, по данным МЧС Башкирии, произошло уже 196 пожаров, в которых погибли 17 человек, еще девять получили травмы. Большая часть погибших — 80% — пенсионеры. Как отметил замначальника МЧС Башкирии Владимир Горин, в 90% пожаров причиной послужили нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования и печей, а также неосторожное обращение с огнем.
Ранее глава Башкирии назвал чрезвычайной ситуацией аномальные морозы в республике в этом году.
— «Люди начинают включать что попало — и горят», — отметил Радий Хабиров на совещании в правительстве во вторник, 10 января.