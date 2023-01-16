Страховые компании почти перестали ремонтировать авто по ОСАГО

Posted Сегодня, 09:35
Published Сегодня, 09:35
Modified Сегодня, 09:35
Updated Сегодня, 09:35
В начале 2022 года показатель по рынку составлял от девяти до 11%, однако потом из-за нехватки запчастей сервисы потеряли возможность выполнять требования к срокам и качеству ремонта по ОСАГО, а денежной выплаты клиентам часто не хватает для полноценного восстановления, передают «Известия».
Отмечается, что в Центробанке выступили против увеличения сроков ремонта и использования б/у запчастей, так как это может идти вразрез с интересами клиентов и безопасностью.