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Posted Сегодня, 09:35

Published Сегодня, 09:35

Modified Сегодня, 09:35

Updated Сегодня, 09:35

Страховые компании почти перестали ремонтировать авто по ОСАГО

Сегодня, 09:35
В Российском союзе автостраховщиков заявили о падении доли компенсаций в виде ремонта по полисам ОСАГО почти до 0% к концу прошлого года.

В начале 2022 года показатель по рынку составлял от девяти до 11%, однако потом из-за нехватки запчастей сервисы потеряли возможность выполнять требования к срокам и качеству ремонта по ОСАГО, а денежной выплаты клиентам часто не хватает для полноценного восстановления, передают «Известия». 

Отмечается, что в Центробанке выступили против увеличения сроков ремонта и использования б/у запчастей, так как это может идти вразрез с интересами клиентов и безопасностью.

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