Великий душный прием. «Салават Юлаев» перетерпел «Адмирал», 4 победа в 5 играх января

— Мы сейчас подбираем [свою игру], еще лучше становимся. У нас был момент, когда шесть-семь игр плохо играли, проигрывали. Сейчас мы лучше играем, потому что у нас концентрация лучше в защите. Видно, что ребята бегут назад быстрее, чем вперед. Когда это бывает, начинаются победы. Потому что это дает сопернику минимум шансов.