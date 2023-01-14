Великий душный прием. «Салават Юлаев» перетерпел «Адмирал», 4 победа в 5 играх января

Posted Сегодня, 17:42
Published Сегодня, 17:42
Modified Сегодня, 17:44
Updated Сегодня, 17:44
Сначала только факты:
Ярославль пропустил чуть меньше, но у них и подбор хоккеистов лучше, и сильнейший тренер последних лет Игорь Никитин. Пожалуй, у «моряков» лучшая оборона чемпионата. Два периода клуб из Приморья методично аргументировал этот тезис.
В зоне защиты игроки гостей четко выдвигались на линию броска. В первом периоде семь блокшотов, всего в матче — неплохие 16. Однозначно было бы больше, если бы в заключительной трети не пришлось бы срочно сравнивать счет.
Подопечные Леонида Тамбиева вдохновили на подобный заголовок обзора не только этим — они мешают не только бросить, но и сделать пас. Мобильная оборона не всегда позволяла им именно перехватывать «юлаевские» передачи, но нередко их прерывала.
Партнеры не мешают друг другу. Представители Владивостока могут накрывать владеющего шайбой вдвоем и втроем, но с достаточным пространством, чтобы не пропустить разрезающий пас.
При этом — особенно, во втором периоде — им удается вполне быстро выходить из собственный зоны за счет короткого паса. Но уфимцам обычно удавалось гасить контратаки в зародыше.
При этом у «юлаевцев» вполне был контроль шайбы — борьба и подбор скорее удавались. И не в каждом матче удается систематически запирать соперника на собственной территории. Вот только чаще позиционные атаки проходили вхолостую из-за плотности.
2, 4, 10, 19, 38, 52 — номера минут, на которых «СЮ» консервировал оппонента, но при этом не доводил шайбу до Серебрякова. 18, 37 — на этих минутах удавалось бросить всего раз. По крайней мере, изматывали защиту.
Потому неудивительно, что первый акцентированный бросок зрел почти пять игровых минут.
Владивосток потратил на свой первый бросок и того больше, зато, как видите, прибавил во второй двадцатиминутке. Неудивительно — соперник занимает четвертое место в КХЛ по отдельно взятым вторым периодам.
Это время характеризуется у них четкими сменами, быстрым проходом средней зоны (вход 9-6 против 2-12 в первом), нацеленностью на бросок и лучшим контролем шайбы.
Начиная примерно с 24-й минуты они добились шести подряд вбрасываний в зоне Ильи Ежова, включая проброс. «Моряки» проиграли вбрасывания в целом, но выиграли на своей части площадки.
Они еще мобильнее двигаются в своей зоне и лишь в концовке периода «Салавату» удавались позиционные атаки — перелистайте чуть выше на перечисление номеров минут.
Но с собственным созиданием у гостей все равно было очень туго. Исключая справедливо отмененный гол ногой, они за всю игру родили по существу лишь один железный момент. Сергей Шмелев удачно выставил ногу на пути соперника.
В первой смене третьего периода Шмелев и Александр Кадейкин исполнили комбинацию в духе Линуса Умарка и Теему Хартикайнена. Сергея таким образом резонно назвать MVP встречи. У болельщиков все причины ждать от него подвигов в плей-офф.
Поспорить может лишь кандидат от народа в черно-зеленых свитерах — Илья Ежов «засушил» третий матч в сезоне и получил лисью шапку в раздевалке. Ранее голкипер обнулил «Амур» в гостях (2:0) и «Нефтехимик» дома (4:0).
Это седьмая «сухая» победа уфимцев в «регулярке». Столько же было в сезонах 08/09, 09/10, 10/11, 19/20. Еще один шатаут — будет клубный рекорд в КХЛ.
Не сбросим со счетов гол в пустые ворота — своевременный и после отбора. У Ивана Дроздова стало 1+3 за шесть игр, у Саши Хмелевского — 4+3 за столько же.
Это случилось во время второго вывода шайбы из зоны при игре 5 на 6. Первый — после того, как у капитана «Адмирала» (вы просто вчитайтесь, как это звучит!) Либора Шулака драматично сломалась клюшка перед броском.
В итоге Никита Серебряков пропустил лишь один гол. Хотя и ему улыбнулась удача. Во-первых, он чуть было не сделал передачу Глебу Кузьмину. Но на самом деле все продумано и это была постирония — перед игрой жена просила Серебрякова сделать красивый сэйв.
Во-вторых, у Уфы тоже был футбольный гол и там движение коньком у Ивана Дроздова было вовсе не акцентированным. Едва ли кто-то бы сильно удивился, если бы шайбу засчитали.
Голы дались башкирской команде очень тяжело. Леонид Тамбиев не отрицал мастерства Кадейкина и Шмелева, но все же начинал пресс-конференцию с тезисов о физике и большей свежести команды хозяев.
Да, у уфимцев не было игр 11–13 января, а «Адмирал» 12-го гостил в Магнитогорске, но хозяева чуть ли не исчерпали коечный фонд: к началу домашней серии не успел выздороветь никто из травмированных.
Но ожидается подмога в следующем матче. Незадолго до встречи с «Адмиралом» нам стало известно о возвращении Райана Мерфи (не играл с 15 ноября, а до этого играл лишь 3 ноября).
Виктор Козлов подтвердил готовность канадца и еще крайнего нападающего Алексея Пустозерова (не играл с 26 декабря). Гендиректор организации Ринат Баширов анонсировал возвращение Джошуа Хо-Сэнга в феврале.
«СЮ» сумел победить в четвертом из пяти матчей января. Единственное поражение от «Динамо» в Москве (2:3) тоже получилось вполне достойным — спаслись с 0:2. Главный тренер сказал, что его игроки начинают играть в правильный хоккей.
Все же от уфимцев хочется видеть больше вариативности в атаке и более стабильного розыгрыша большинства (справедливости ради, частые травмы особенно мешают последнему компоненту).
Любому захочется победы с большим запасом (счет определило мастерство, которого у Владивостока заведомо меньше) и с большим запалом (кто не интересуется тактикой, за два периода запросто бы заскучал).
Хотя едва ли даже заскучавший зритель поспорит с тем, что не удалиться ни разу за весь матч — солидное достижение.
Расширенная статистика во многом сигнализирует о вполне равном хоккее и мощи дальневосточной обороны — процент эффективных смен в чужой зоне 5 на 5 совсем скромный. Зато больше половины бросков угодили в створ.
|СЮ
|Адмирал
|Corsi for (CF)
|69
|61
|CF, %
|53,08%
|46,92%
|Голы 5 на 5
|1
|0
|Броски в створ 5 на 5 (БВ)
|29
|25
|PDO, %
|103,45%
|96,55%
|Броски мимо створа
|26
|25
|БВ вообще
|32
|25
|Доля БВ в общем числе бросков
|55.17%
|50.00%
|Доля БВ 5 на 5 в Corsi for
|42,03%
|40,98%
|БВ за минуту в атаке
|1.83
|2.67
|Блокшоты за минуту в защите
|1.28
|0.92
|БВ после ВВбр 5 на 5
|0
|2
|БВ со входа в зону 5 на 5
|1
|0
|Попытки отбора в зоне атаки 5 на 5
|5
|7
|Перехваты в зоне атаки 5 на 5
|2
|2
|Перехваты с БВ в зоне атаки 5 на 5
|1
|0
|БВ первой тройки
|10
|3
|БВ защитников
|11
|9
|Пробросы 5 на 5
|1
|3
|ВВбр после пробросов
|0
|4
|Вход 5 на 5
|17
|19
|Брак при входе 5 на 5
|30
|23
|Эффективные попытки входа, %
|36,17%
|45,24%
|Вброс 5 на 5
|6
|5
|Брак при вбросе 5 на 5
|10
|11
|Эффективные попытки вброса, %
|37,50%
|31,25%
|Использование входа 5 на 5, %
|74,60%
|72,41%
|Вход+вброс+ВВбр в атаке 5 на 5
|29
|35
|Вход+вброс+брак+Вбр в атаке 5 на 5
|84
|88
|Эффективные смены в атаке, %
|34,52%
|39,77%
|Вход 5 на 5 с БВ
|13
|13
|Вход 5 на 5 с БВ, %
|27,66%
|30,95%
|Вброс 5 на 5 с БВ
|1
|5
|Вброс 5 на 5 с БВ, %
|6,25%
|31,25%
|Эфф.смены в атаке 5 на 5 с БВ
|17
|21
|Эфф. смены в атаке 5 на 5 с БВ, %
|15,04%
|17,07%
В первом и третьем периоде было непонятно, почему несмотря на 3-2 «Адмирала» в нейтральной зоне уфимцы все равно не отказываются от предложенного еще Томи Ламсой раската пятеркой в линию — не лучше ли использовать короткий пас?
Виктор Козлов мотивировал это решение близостью к шайбе. По-видимому, в тактику на матч уже было заложено умение приморцев вести борьбу, то есть раскат помогал создавать локальный численный перевес и обеспечивать подбор.
Любопытно будет, если «Салават Юлаев» и «Адмирал» сыграют друг против друга в первом раунде плей-офф. В «регулярке» соперники обменялись гостевыми победами и в каждом матче было что-то новенькое.
Два очка позволили «юлаевцам» вернуться в топ-4 Востока и обойти сыгравший на матч меньше «Авангард» на один балл.
Американский центрфорвард второй тройки — об обороне «Адмирала», русском языке и ожиданиях от встречи с «Магниткой». Легионер дал комментарий полностью на русском, расшифровка косметически исправляет структуру предложений.
— Мы все знали, что будет очень тяжелая игра, потому что в таблице все очень близко сейчас. Такой настрой был, играли за четыре очка. Ловили на себя [шайбы] хорошо. Ежов тащил очень хорошо нас сегодня.
— Два периода не удавалось никак открыть счет. Что не получалось, нервничали ли?
— Нет. Думаю, все шло, как игра плей-офф. Мы не давали много, они не давали много. Это их игра, они обычно так играют «на ноль». Мы просто потерпели, дождались шанса.
— Как бы вы описали оборону соперника?
— Они здорово играют в защите, еще у них вратарь хороший. Мы знали, что будет тяжелая игра. В последний раз мы забили пять — это мы в первый раз против них столько забили. Во Владивостоке в двух играх мы одну забили.
— «Адмирал» — четвертый в КХЛ по вторым периодам.
— Я про эту статистику не знал. Мы пытаемся много на статистику не смотреть. Но мы знаем, что мы должны лучше играть вторые периоды. Это у нас не самый хороший период. Но мы сегодня потерпели.
— Как нужно было правильно сыграть в последние минуты?
— Здорово, что линия Кадейкина забила сразу. Это помогло успокоить команду. После этого мы знали, когда надо в зоне обороны сильно играть и надо было в нападении сохранять шайбу.
— Двигается ли «Салават» в правильном направлении в течение сезона?
— Мы сейчас подбираем [свою игру], еще лучше становимся. У нас был момент, когда шесть-семь игр плохо играли, проигрывали. Сейчас мы лучше играем, потому что у нас концентрация лучше в защите. Видно, что ребята бегут назад быстрее, чем вперед. Когда это бывает, начинаются победы. Потому что это дает сопернику минимум шансов.
— В январе выиграли все матчи, кроме «Динамо», и то, смогли сравнять счет. В чем прибавил «Салават» по сравнению с декабрем? Вы сказали о концентрации.
— Да. Я думаю, у нас достаточно ветеранов в команде, которые понимают, что эта часть сезона очень важная. Если посмотрите на наше расписание — «Локомотив», СКА, «Магнитка». Мы знали, что надо работать за каждое очко. Ничего не меняется, не меняем настрой.
— Вообще, в таблицу смотрите?
— Наблюдаем, конечно. Но еще далеко смотреть, еще 18 игр осталось.
— Как у вас сейчас с русским языком? По сравнению с началом сезона, как кажется, быстрее говорите.
— А как вы думаете?
— Я думаю, лучше процентов на сорок.
— Тогда лучше процентов на сорок! (смеется)
— А что самое тяжелое в русском?
— Я думаю на английском, разговариваю на русском. Иногда окончания другие. Просто такие вещи.
— Вы достаточно давно в КХЛ. Популярный вопрос — в какой лиге мастерство и скорость выше, здесь или в АХЛ?
— Я не буду сравнивать. Знаете, много таких вопросов задают. Там площадка маленькая, здесь большая. Мастерство другое из-за этого.
— Далее «Магнитка». Соперник поначалу был неудобным, но в последний раз удалось проявить себя.
— Как сегодня, будет тяжелая игра. Наверное, большинство будет решать много. Просто нужен хороший настрой. Сейчас — просто отдыхать и приготовиться завтра.
16 января 19:00. Салават Юлаев — Металлург