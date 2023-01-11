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В ЦБ сообщили о возобновлении работы с иностранной валютой на рынке РФ

Сегодня, 18:31
Финансовый регулятор РФ заявил о возобновлении покупки и продажи валюты других стран согласно бюджетному правилу с 13 января текущего года.

На сайте регулятора было опубликовано сообщение о возобновлении с 13 января текущего года осуществления операций с валютами других государств на внутреннем рынке РФ. Об этом информирует Russian.rt.com.

Регулятор сообщает, что операцию будут проводить на Мосбирже в валютной секции с расчетным сроком «завтра» при помощи инструмента «китайский юань — рубль».

По словам Антона Силуанова, российского министра финансов, в планах учреждения — введение практики регулярных покупок китайской нацвалюты с целью пополнения ФНБ.

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