В ЦБ сообщили о возобновлении работы с иностранной валютой на рынке РФ

На сайте регулятора было опубликовано сообщение о возобновлении с 13 января текущего года осуществления операций с валютами других государств на внутреннем рынке РФ. Об этом информирует Russian.rt.com.
Регулятор сообщает, что операцию будут проводить на Мосбирже в валютной секции с расчетным сроком «завтра» при помощи инструмента «китайский юань — рубль».
По словам Антона Силуанова, российского министра финансов, в планах учреждения — введение практики регулярных покупок китайской нацвалюты с целью пополнения ФНБ.