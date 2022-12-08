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В Башкирии бизнесмена обвинили в мошенничестве на 5,6 миллиона рублей

Сегодня, 06:24
Фото: Антон Губанов / 1MI
Директор строительной фирмы создавал видимость проведения работ по возведению детского сада, а позднее предоставил справку о стоимости, куда внес фактически невыполненные работы на сумму в несколько миллионов рублей

По уголовному делу в отношении экс-директора ООО АСК "Ризалит" утвердили обвинительное заключение. Он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. 

По информации пресс-службы прокуратуры РБ, в ноябре 2019 года УКС РБ  и обвиняемый заключили госконтракт на строительство детского сада в деревне Кабаково Кармаскалинского района. Строительство учреждения осуществлялось в рамках нацпроекта "Демография".  

Сообщается, что своими действиями обвиняемый ввел в заблуждение ГКУ УКС по РБ. Так, в день, когда заказчик должен был проверить ход работ, тот нанял разнорабочих сроком на один день, чтобы таким образом имитировать надлежащую организацию производственного процесса. Позднее директор фирмы составил и подписал акт о приемке работ и справку о стоимости, внеся туда фактически невыполненные работы на общую сумму свыше 5,6 млн рублей. Полученной в результате денежной суммой бизнесмен распорядился по своему усмотрению. 

В настоящий момент обвиняемый признал свою вину. Уголовное дело направлено в Кировский районный суд для рассмотрения по существу.  

 

#Азамат Нухов
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