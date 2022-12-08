В Башкирии бизнесмена обвинили в мошенничестве на 5,6 миллиона рублей

Сообщается, что своими действиями обвиняемый ввел в заблуждение ГКУ УКС по РБ. Так, в день, когда заказчик должен был проверить ход работ, тот нанял разнорабочих сроком на один день, чтобы таким образом имитировать надлежащую организацию производственного процесса. Позднее директор фирмы составил и подписал акт о приемке работ и справку о стоимости, внеся туда фактически невыполненные работы на общую сумму свыше 5,6 млн рублей. Полученной в результате денежной суммой бизнесмен распорядился по своему усмотрению.