В Башкирии бизнесмена обвинили в мошенничестве на 5,6 миллиона рублей

По уголовному делу в отношении экс-директора ООО АСК "Ризалит" утвердили обвинительное заключение. Он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
По информации пресс-службы прокуратуры РБ, в ноябре 2019 года УКС РБ и обвиняемый заключили госконтракт на строительство детского сада в деревне Кабаково Кармаскалинского района. Строительство учреждения осуществлялось в рамках нацпроекта "Демография".
Сообщается, что своими действиями обвиняемый ввел в заблуждение ГКУ УКС по РБ. Так, в день, когда заказчик должен был проверить ход работ, тот нанял разнорабочих сроком на один день, чтобы таким образом имитировать надлежащую организацию производственного процесса. Позднее директор фирмы составил и подписал акт о приемке работ и справку о стоимости, внеся туда фактически невыполненные работы на общую сумму свыше 5,6 млн рублей. Полученной в результате денежной суммой бизнесмен распорядился по своему усмотрению.
В настоящий момент обвиняемый признал свою вину. Уголовное дело направлено в Кировский районный суд для рассмотрения по существу.