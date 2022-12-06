Итоги КМУ: Задачей науки и инженерии назвали развитие беспилотной авиации России

Организатором Конгресса молодых ученых выступил Фонд Росконгресс. Официальный информационный партнер мероприятия — медиахолдинг 1MI, пишут newsnn.ru.
Сфера БАС в Российской Федерации в настоящее время только развивается, и необходимая нормативная база на данный момент отсутствует. В России пока не сертифицируют беспилотники, масса которых от 30 килограммов и более. Между тем уже созданы двухтонные аппараты с грузоподъемностью 500 килограммов.
Участники мероприятия акцентировали внимание на том, что сертификация БАС требует надежных экспериментальных стендов, большого количества экспертных и теоретических работ, а также наличия отечественной компонентной базы. Должны быть созданы, кроме прочего, соответствующая наземная инфраструктура, специальные базы данных, программно-математическое обеспечение и программно-аппаратные комплексы.
Спикеры сессий обсудили особенности проектирования БАС и их производство, разработку интеллектуальных систем управления БПЛА и вопросы обработки данных с полезных нагрузок. Отдельной темой для дискуссий стали вопросы, связанные с использованием БАС в сельскохозяйственной сфере.
Из комментариев главы АНО «Центр развития транспортных технологий» Алексея Рогозина следует, что в настоящее время в нашем государстве формируется новая беспилотная индустрия. Ее зарождение происходит на стыке трех отраслей: электроники, информационных технологий и авиации. Рогозин призвал спикеров максимально осветить все проблемы административного, технологического и организационного характера.
Докладчики назвали беспилотную авиацию полноценно вошедшей в нашу жизнь. Ежегодный рост на 20 процентов специалисты фиксируют по таким направлениям, как транспортировка грузов и получение цифровых геопространственных сведений о разных объектах для своевременного принятия верных управленческих решений. Ключевой проблемой является обеспечение безопасности и взаимодействие с другими участниками воздушного движения.
Первоочередной задачей государства Минобрнауки РФ считает конверсию науки в реальный сектор. Эксперты профильного ведомства планируют обобщить и распространить опыт работы российских учреждений образования в этой сфере. Вузам предстоит стать фундаментом для создания инноваций в отрасли БАС. В Минобрнауки убеждены, что данные инновации будут широко востребованными как в нашей стране, так и за ее пределами.