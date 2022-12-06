Итоги КМУ: Задачей науки и инженерии назвали развитие беспилотной авиации России

Сфера БАС в Российской Федерации в настоящее время только развивается, и необходимая нормативная база на данный момент отсутствует. В России пока не сертифицируют беспилотники, масса которых от 30 килограммов и более. Между тем уже созданы двухтонные аппараты с грузоподъемностью 500 килограммов.