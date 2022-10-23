Справедливый реванш в «Зеленом дерби». «Салават» сыграл увереннее, чем «Ак Барс»

В третьем периоде разрушение удавалось уже лучше, правда, теперь уже в своей зоне — 3-10 по входу 5 на 5 у казанцев. При этом удалась лишь одна попытка из восьми последних и ни одной — после 56-й минуты. Ценно, что после тайм-аута клуб из Татарстана сумел бросить по воротам Ильи Ежова лишь дважды.