Справедливый реванш в «Зеленом дерби». «Салават» сыграл увереннее, чем «Ак Барс»

Плотность в средней зоне (не всегда именно 2-2-1) без шайбы, быстрый стартовый отрезок, более активное участие защитников в позиционных атаках и в большинстве и резкие контратаки постепенно формируют облик нового «Салавата Юлаева».
Нынешняя команда уже ощутимо отличается от «СЮ» прошлого чемпионата. Современный вариант, несомненно, проигрывает в технике и розыгрыш 5 на 4 уже не то оружие, что было. Зато возросла строгость в нейтральной зоне и стало больше прессинга по необходимости.
Хоккей ускоряется. КХЛ лишилась многих звезд, но появились игроки помоложе. Они еще не так мастеровиты, зато берут напором и темпом. В сегодняшней КХЛ ты не конкурентоспособен, если не быстр, не ломаешь чужую скорость и слишком полагаешься на защиту только в своей зоне.
Взять хотя бы изменившееся правило по определению точки вбрасывания. В первые дни чемпионата было модно бросать из средней зоны, чтобы потом выбрать точку под удобный хват. Сегодня это уже удается хуже.
Матчи класса дерби — чекпойнт. Экзамен того, что ты умеешь сегодня, что необходимо улучшить, как эти идеи сработают против топ-игроков и как твои собственные подопечные справятся в стрессовых условиях.
Так вот, «Салавату» совершенно не пришлось лихорадочно изобретать нечто новое в своей манере игры. «Бело-зеленые», конечно, были по-особенному заряжены эмоционально: это все-таки классическое противостояние и элитное «Зеленое дерби», но для успеха качественно хватило того, что есть.
Быстрое начало? Было. Выигрывали конек и пространство, в итоге логично перебросали оппонента 12-6 в дебютной двадцатиминутке. Пример того, что не сбавили оборотов: после гола Степана Санникова через смену неплохо накрыли хозяев в их зоне после проброса (два броска в створ).
Плотность в средней? Была. Строили 2-2-1, иногда мелькало даже 2-3. В итоге 5 на 5 казанцам удалось с контролем пройти среднюю лишь в 4 случаях из 11 плюс не раз их атаки глохли вообще в районе красной линии.
Участие защитников? Было. Шакир Мухамадуллин заряжает в большинстве с уже знакомой точки — подробнее мы писали об этом методе после встречи с «Торпедо». Номер 85 в очках 5 игр кряду (2+3), 2+5 за 8 игр.
Его новый партнер Райан Мерфи набирает очки 8 игр подряд (2+6). На послематчевой пресс-конференции канадец отметил, что не стал принципиально менять свою игру и похвалил Шакира. Мерфи допустил роковое удаление в первом дерби сезона, но прилично сыграл во втором.
Резкие контратаки? Были. Не так много, но зато есть голевой образец от Саши Хмелевского. За выезд у американца 2+1. А еще вчера у него два хита, два отбора и на нем нарушали правила.
Далее — что вызывает вопросы как в рамках парадигмы, так и по итогу матча.
В третий подряд раз за активным первым периодом следует игра в окопах, потому что соперник логично ускоряется и использует короткие диагональные передачи под синюю линию. Оппоненту удается догнать и обогнать клуб из Уфы по числу бросков по воротам.
Становится сложнее строить среднюю зону (гол Ильи Сафонова — аккурат после того, как это сделать не вышло), тем более, это третья выездная игра подряд.
Статистика служит маркером. Первый период: вход с контролем 10-7 у «СЮ» и 4-7 у «АБ», во втором уже 1-5 и 12-7 плюс хозяева стали меньше вбрасывать (2-6, 1-2). Смены 5 на 5, содержащие броски в створ: в первом 5-3 после входов и 1-2 после вбросов, во втором 1-11 и 1-0.
Во всех трех играх выезда неприятнее всего был именно второй игровой отрезок. Вот конкретно, какие неприятности создал уфимцам татарстанский клуб:
В третьем периоде разрушение удавалось уже лучше, правда, теперь уже в своей зоне — 3-10 по входу 5 на 5 у казанцев. При этом удалась лишь одна попытка из восьми последних и ни одной — после 56-й минуты. Ценно, что после тайм-аута клуб из Татарстана сумел бросить по воротам Ильи Ежова лишь дважды.
Еще один статистический респект обороне «Юлаева» во вчерашнем дерби. Как и против «Спартака» с «Северсталью» было значимое отставание по времени в атаке (15:53-11:03). Но если мы разделим на это время броски в створ и блокшоты — разница мала. «АБ» атакует больше, но не больно активнее.
И разница по эффективным сменам в атаке (то есть, содержащим бросок в створ, попадание в штангу, острый пас, удаление соперника, его проброс и другие полезные действия) тоже мала, хотя хозяева вырвали инициативу.
|СЮ
|Ак Барс
|Δ
|Corsi for (CF)
|31
|46
|-15
|CF, %
|40.26%
|59.74%
|-19.48%
|Голы 5 на 5
|2
|1
|1
|Броски в створ 5 на 5 (БВ)
|14
|24
|-10
|PDO, %
|110.12%
|89.88%
|20.24%
|Броски мимо створа
|10
|21
|-11
|БВ вообще
|22
|32
|-10
|Доля БВ в общем числе бросков
|68.75%
|60.38%
|8.37%
|БВ за минуту в атаке
|1.99
|2.01
|-0.02
|Блокшоты за минуту в защите
|0.76
|1.00
|-0.24
|БВ после ВВбр 5 на 5
|0
|1
|-1
|БВ со входа в зону 5 на 5
|3
|3
|0
|Попытки отбора в зоне атаки 5 на 5
|5
|3
|2
|Перехваты в зоне атаки 5 на 5
|1
|0
|1
|Перехваты с БВ в зоне атаки 5 на 5
|0
|0
|0
|БВ первой тройки
|6
|5
|1
|БВ защитников
|5
|15
|-10
|Пробросы 5 на 5
|4
|4
|0
|ВВбр после пробросов
|4
|4
|0
|Вход 5 на 5
|17
|19
|-2
|Брак при входе 5 на 5
|18
|24
|-6
|Эффективные попытки входа, %
|48.57%
|44.19%
|4.39%
|Вброс 5 на 5
|4
|4
|0
|Брак при вбросе 5 на 5
|11
|12
|-1
|Эффективные попытки вброса, %
|26.67%
|25.00%
|1.67%
|Использование входа 5 на 5, %
|70.00%
|72.88%
|-2.88%
|Вход+вброс+ВВбр в атаке 5 на 5
|24
|30
|-6
|Вход+вброс+брак+Вбр в атаке 5 на 5
|62
|80
|-18
|Эффективные смены в атаке, %
|38.71%
|37.50%
|1.21%
|Вход 5 на 5 с БВ
|8
|17
|-9
|Вход 5 на 5 с БВ, %
|22.86%
|39.53%
|-16.68%
|Вброс 5 на 5 с БВ
|2
|2
|0
|Вброс 5 на 5 с БВ, %
|13.33%
|12.50%
|0.83%
|Эфф.смены в атаке 5 на 5 с БВ
|11
|20
|-9
|Эфф. смены в атаке 5 на 5 с БВ, %
|12.79%
|18.18%
|-5.39%
Не все гладко в неравенстве. Во всех трех играх выезда «бело-зеленые» пропускали в меньшинстве. При том, что против «Спартака» и «Ак Барса» допустили лишь по 4 минуты штрафа (что, конечно, плюс). По этому показателю невзрачное 15-е место в лиге и 77,3% нейтрализации. За выезд — 7/10.
В большинстве только одна шайба за выезд за 11 шансов, всего в сезоне 17,2% (13 место). До этого отличались дома против «Нефтехимика», другой татарстанской команды, отстающей всего на 5 очков в таблице от более богатого и брендового соседа.
Причем против команды Олега Знарка четырежды шайба покидала зону атаки из-за собственных неточных действий. Да и соперник быстро накрывал и контратаковал (в современном хоккее уже не надо писать «даже контратаковал»). Итог: лишь 8 бросков в створ за 5 попыток. Соперник выдвигается к защитникам.
После большинства в третьем периоде проследовал отрезок из трех подряд вбрасываний в своей зоне. Потом был проброс хозяев и еще одно в защите. Благо, были взяты три из четырех упомянутых и вообще в последние две игры «точка» вполне выигрывается (61,29% за два матча).
К сожалению, после предыдущего сезона по очень печальным и нехоккейным причинам в «Ак Барсе» изменился состав пресс-службы. Клуб не организовал должным образом онлайн-участие в пресс-конференции и поговорить с Виктором Козловым не вышло — лишь с хоккеистами.
Все же и без диалога с главным тренером вполне верится, что проблемы у штаба на контроле. В игре при Козлове уже несколько раз проявлялись видные даже непрофессионалу изменения — ничего из перечисленного в первом абзаце в начале сезона не было.
Я не переоцениваю нового тренера, но указываю на увиденные конкретные действия по улучшению качества игры. Не глупо, а невозможно отрицать, что Уфа стала более гибкой тактически. Указанные недочеты должны стать двигателем дальнейшей эволюции.
Мы писали это и после домашней встречи. «Ак Барс» вообще не похож на команду, в которой играют Шипачев, Галиев, Галимов, Войнов, Петров, Семенов и Радулов.
Как раз к последнему и не должно быть вопросов по дерби: носился и создавал угрозы. Случайно сломал нос Григорию Панину в столкновении у борта, но поддержал соперника (правда, был отодвинут подальше Ильей Ежовым).
Это поразительно. От Казани ждешь атакующей комбинационной игры, 4-5 шайб в среднем за матч, бешеное большинство, высокую культуру паса. Ничего подобного, игра от простого. Даже после ускорения во втором периоде.
Для такого хоккея не нужны Шипачев и компания. Естественны вопросы к главному тренеру Олегу Знарку: у вас куча топовых для КХЛ хоккеистов, но они не блистают и вы шестые на Востоке, на одно очко обгоняя «Адмирал».
Болельщики логично возмущаются. Тут не надо много вникать в детали эпизодов, тактику — октябрь заканчивается, а качества игры нет. Дмитрий Квартальнов не поставил достаточную атаку? Допустим, но при нем «Ак Барс» был злющим, цепким, активным, слаженным и хотя бы умел разрушать.
Несправедливо обвинять только Знарка. В первом периоде «юлаевцы» дважды наказали Казань за пассивность и технические индивидуальные ошибки. Никита Лямкин не сделал ничего перед голом Степана Санникова. Да, перед этим молодая тройка немного поддавила хозяев, но прошло уже секунд 10.
Несколько нелеп с точки зрения вратаря гол Хмеля. Не исключено, что Александр своим броском скорее 50/50 рассчитывал на выигранное вбрасывание — по идее, Амир Мифтахов читал эпизод.
Заметьте — не было локального численного перевеса ни перед одним упомянутым голом. То есть, у защищающихся были все шансы прервать нападение уфимцев. Но в обоих случаях сказались ошибки соответственно Лямкина и Мифтахова.
И разве тренеры заставляют хоккеистов удаляться в атаке дважды за матч? За домашний матч? За домашнее «Зеленое дерби»? Возможно, «Юлаев» несколько сжался после крепкого старта, но большую часть времени сохранял концентрацию и лучше выжимал все из, казалось, неопасных смен.
Сейчас речь даже не про голы. Приложенные видео — не менее важный хайлайт игры Егора Сучкова, чем недавние передачи во втором звене. Пацан за 43 секунд до конца напряженного второго периода заработал команде большинство. Два игрока «Ак Барса» не смогли спокойно отнять у него шайбу.
«Бело-зеленые» одержали 11-ю победу в 14 последних встречах и добыли четвертую кряду викторию. За указанный отрезок ушли со льда без очков только однажды и как раз в домашнем «Зеленом дерби».
Команда из столицы Башкирии сравнялась с «Автомобилистом» — по 29 очков. Клуб из Екатеринбурга все еще занимает вторую позицию на Востоке за счет дополнительных показателей: они выиграли в основное время 11 матчей против уфимских 10.
Ближайшие игры команды Николая Заварухина: «Сочи» и «Металлург» на выезде, «Адмирал», «Амур» и «Сибирь» дома. Расписание «СЮ»: дома вновь «Ак Барс», «Барыс» и «Амур», в гостях опять «Ак Барс», «Нефтехимик» и «Куньлунь Ред Стар».
Виктор Козлов и на испорченной пресс-конференции, и перед командой в раздевалке сравнил встречу с матчем плей-офф. Расписание только усиливает эту параллель. Три встречи с Казанью за короткий отрезок это любопытная проверка, кто как изменится.
Стоит ждать от Уфы активности не только в первом периоде, но и дальше, особенно, в большинстве. При этом «Ак Барс» уже не может позволить себе пассивности в начальной трети и постарается придумать, как вскрыть трэп в средней зоне.
Любопытен вратарский вопрос. Илья Ежов все еще играет качественно. Если сохранить подход «ты играешь, пока не проиграешь», то снова в рамках появится номер 50. Но у нас нет причин считать эту формулу угаданной верно.
В 27 лет Андрей Кареев не «заржавеет». Он играл 13 октября, прошло не так много времени. Здесь дело в том, что стоит дать голкиперу шанс тоже набрать хорошую форму и тоже выиграть дерби. Плюс его же зачем-то подписывали, не за тренировки же одни платить.
Кареев отразил 26 из 27 бросков «Торпедо», выдержав опасное меньшинство, он проиграл матч лишь по буллитам. Незадолго до этого кипер выдал «сухой» отрезок продолжительностью 188:45, второй в истории КХЛ для «Салавата Юлаева».
Интересно, что счет в «Зеленом дерби» на уровне регулярных чемпионатов КХЛ стал равным — 130:130. Совсем скоро мы узнаем, как нарушится равновесие.
26 октября 19:00. Салават Юлаев — Ак Барс
29 октября 16:30. Салават Юлаев — Барыс
1 ноября 19:00. Салават Юлаев — Амур