Башкортостан вошел в четверку регионов России по росту ипотечного кредитования

По темпу роста Башкортостан вошел в первую четверку регионов по России, уступив Москве, Московской и Тюменской областям. Такие данные представили аналитики Домклик в своем исследовании, посвященном ключевым тенденциям рынка недвижимости на основе данных Сбера.
Увеличению количества сделок способствовало снижение ключевой ставки ЦБ, а также льготные программы и скидки от застройщиков. Тем не менее показатели третьего квартала пока ещё ниже объёмов начала года.
Мария Ромчанова, руководитель Аналитического центра сервиса Домклик:
«Мы полагаем, что, несмотря на большое количество новых предложений (прирост количества объявлений о продаже недвижимости по РФ за последний месяц составил 13%), в долгосрочной перспективе нас ждёт некоторое затишье на рынке ипотечного кредитования. Это связано с тем, что значительная часть жителей страны может перейти к сберегательной модели поведения».
По данным Домклик, чаще всего клиенты Сбера в Башкирии берут кредит на вторичное жилье - по итогам сентября текущего года доля таких сделок составила почти 82%, а доля сделок с первичной недвижимостью едва достигла 12%.
На приобретение первичного жилья в Сбербанке действует множество льготных программ, самыми популярными у жителей республики в 3 квартале 2022 года стали «Господдержка» (15%) и «Семейная ипотека» (6%). Суммарная доля по всем льготным программам относительно общего количества выдач за месяц превысила 20%. При этом наблюдается сокращение доли льготной ипотеки в общем объёме выдач в третьем квартале 2022 года – аналитики Домклик считают, что это следствие восстановления рынка вторичной недвижимости. Восстановление «вторички», в свою очередь, привело к повышению цен на эту категорию недвижимости – рост в Башкирии составил 3,6%.
Азамат Салихов, управляющий Башкирским отделением Сбербанка:
«Продавцы жилья нашей республики оказались самыми лояльными в этом году – именно в Башкортостане были представлены самые большие скидки на объекты недвижимости. Так, в сентябре этот показатель достиг 2,7%. Рост наблюдался в течение всего года – например, в январе он составил 1,9%, в августе – 2,3%».
Величина скидки рассчитывалась как разница между стоимостью недвижимости, на которую оформляется ипотека, и стоимостью, указанной в соответствующем объявлении. Полученное значение усреднялось по всем проданным вторичным квартирам в соответствующем регионе. Параметр отражает, насколько продавцы в среднем снижают стоимость при заключении сделки или насколько они готовы идти на уступки. Чем больше значение данного параметра, тем больше скидка покупателя.