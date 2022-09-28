«Змейка», платежи по QR и анализ финансов: в Сбере рассказали об интересных функциях

Оплата товаров и услуг по QR без интернета. Бывает, что в месте оплаты не ловит связь. В такой ситуации поможет сгенерированный заранее QR-код. Для этого в СберБанк Онлайн зайдите в раздел QR-кодов (значок в виде кода в левом верхнем углу на главной странице приложения) и нажмите на вкладку «Оплатить». На странице появится QR-код. Здесь же можно настроить карту, с которой будет производиться списание, и установить лимит платежа. В дальнейшем этот код будет высвечиваться при входе в приложение на странице ввода пароля. Чтобы открыть и считать QR, внизу страницы ввода пароля нажмите на вкладку «Оплата». Заходить в само приложение, вводя пароль, при этом не нужно. QR-код будет доступен без интернета. Действителен он в течение 3-х месяцев. По истечению срока можно сгенерировать новый.