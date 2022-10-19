Оформить ипотеку Сбера через Домклик стало ещё проще

И ещё одна хорошая новость: для рефинансирования под залог недвижимости, включая «Семейную ипотеку», согласие органов опеки больше не нужно, если для улучшения жилищных условий был использован материнский капитал. Исключение — когда доли детям уже выделены, то есть среди собственников предмета залога есть несовершеннолетние. В этом случае согласие опеки потребуется для принятия жилья в залог при рефинансировании.