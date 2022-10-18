Сбер дважды стал лучшим в акции «Зелёный и здоровый офис»

В номинации «Выбор аудитории» за экологические и социальные проекты Сбера проголосовали тысячи человек — больше, чем за какую-либо другую компанию (любой желающий мог оценить презентацию проекта компании по шкале от 1 до 5). А в номинации «Лучший экологический корпоративный проект» эксперты признали лучшим проект «Безбумажный офис».
Победителями в специальных номинациях стали компании, набравшие наибольшее количество баллов по рейтинговому принципу, которые должны были заполнить анкету из более чем 100 вопросов, приложить годовой отчёт об устойчивом развитии и презентацию проекта. Стоит отметить, что в этой категории (компании от 500 сотрудников и выше), кроме Сбера, в защите своих проектов также участвовали крупнейшие компании России.
Станислав Кузнецов, заместитель Председателя Правления Сбербанка:
«Как активные участники экологического движения, мы отказываемся от бумаги, сдаём отходы в переработку, высаживаем деревья, которые будут поглощать углекислый газ, развиваем экологическую грамотность, а также помогаем клиентам и партнёрам Сбера по всей стране выйти на траекторию устойчивого развития. И мы всегда рады поделиться с коллегами нашими зелёными знаниями и опытом».
Среди основных достижений Сбера, которые заслужили оценку аудитории: