Сбер дважды стал лучшим в акции «Зелёный и здоровый офис»

Победителями в специальных номинациях стали компании, набравшие наибольшее количество баллов по рейтинговому принципу, которые должны были заполнить анкету из более чем 100 вопросов, приложить годовой отчёт об устойчивом развитии и презентацию проекта. Стоит отметить, что в этой категории (компании от 500 сотрудников и выше), кроме Сбера, в защите своих проектов также участвовали крупнейшие компании России.