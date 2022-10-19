Тимур Хакимов о новшествах в законодательстве по поддержке предпринимателей

Защита прав бизнеса стала главной темой сегодняшнего заседания Общественного экспертного совета при Уполномоченном по защите прав предпринимателей РБ.
Бизнес-омбудсмен Флюр Асадуллин отметил, что предприниматели, получив повестки, встали перед дилеммой: либо закрыть свой бизнес, либо сохранить его и передать в управление. Бизнес хочет получить четкий алгоритм, что делать в таких случаях, как быть с обязательствами по контрактам, перед банками, сотрудниками.
«Торгово-промышленная палата РБ принимает самое активное участие в разрешении таких проблем. Практически с первых дней объявления частичной мобилизации в Палате работает «горячая линия» по вопросам удостоверения форс-мажорных обстоятельств. Юристы консультируют по каждому конкретному случаю. С проблемами исполнения контрактов из-за мобилизованных специалистов в первые 2 дня после объявления частичной мобилизации в ТПП РБ обратилось уже порядка 50 предприятий, в том числе крупнейшие налогоплательщики РБ», - рассказал Тимур Хакимов.
По словам президента ТПП РБ, у компаний нет возможности оперативно заменить мобилизованных сотрудников, так как привлечение новых специалистов требует обучения и получения специальных допусков, что зачастую несопоставимо со сроками выполнения контрактных обязательств.
Военнослужащий не имеет права по закону заниматься бизнесом, а закрыть ИП или передать дела и оформить доверительное управление за 2-3 дня невозможно. По данному вопросу ТПП РБ в самом начале частичной мобилизации выходили с инициативой в Правительство РФ через ТПП РФ. Сейчас дается отсрочка 5 рабочих дней для оформления документов.
«Считаю, что Постановление Правительства РФ об особых условиях исполнения контрактов по госзакупкам, опубликованное накануне, имеет большое значение. Согласно ему компании, нарушившие контрактные обязательства в связи с мобилизацией сотрудников, смогут избежать неустоек, расторжения контрактов и включения в РНП (реестр недобросовестных поставщиков). Сегодняшний обмен мнениями был очень плодотворным. Решить сразу все возникшие вопросы невозможно. Будем оперативно реагировать на запросы. Завтра на заседании Госсобрания – Курултая РБ будет выступать военный комиссар республики, к которому накопилось много вопросов от предпринимателей, которые были транслированы в ТПП», - подытожил Тимур Хакимов.