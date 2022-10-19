Тимур Хакимов о новшествах в законодательстве по поддержке предпринимателей

«Считаю, что Постановление Правительства РФ об особых условиях исполнения контрактов по госзакупкам, опубликованное накануне, имеет большое значение. Согласно ему компании, нарушившие контрактные обязательства в связи с мобилизацией сотрудников, смогут избежать неустоек, расторжения контрактов и включения в РНП (реестр недобросовестных поставщиков). Сегодняшний обмен мнениями был очень плодотворным. Решить сразу все возникшие вопросы невозможно. Будем оперативно реагировать на запросы. Завтра на заседании Госсобрания – Курултая РБ будет выступать военный комиссар республики, к которому накопилось много вопросов от предпринимателей, которые были транслированы в ТПП», - подытожил Тимур Хакимов.