Тимур Хакимов встретился с руководителем Международного центра «Халяль» при ДУМ РФ

Стороны обсудили вопросы сотрудничества в сфере сертификации «Халяль», новшества в регулировании стандартизации, которые в ближайшее время будут приняты на федеральном уровне.
Проработали вопросы по экспорту продукции «Халяль» в мусульманские страны, у всех есть свои особенности и системы с правилами, которые надо учитывать, чтобы попасть на рынок, который является уже глобальным и все время растет.
«Главная задача — это продвижение продукции наших предпринимателей. Важно, чтобы на рынке под маркой „Халяль“ была именно проверенная, качественная продукция. К сожалению, по всей стране участились случаи использования этикеток „Халяль“ для наклейки на некачественные и несоответствующие стандарту товары», — сказал Тимур Хакимов.
По словам президента ТПП РБ, решение этой проблемы очень актуально для нашей республики. Ведь в Башкортостане много качественной, экологически чистой продукции. Если предприниматель тратит дополнительно средства для соответствия высоким стандартам «Халяль», делает все правильно и честно, то у него не должно быть недобросовестных конкурентов.
После рабочей встречи Тимур Хакимов осмотрел соборную мечеть, ее достопримечательности.