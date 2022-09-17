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Тимур Хакимов встретился с руководителем Международного центра «Халяль» при ДУМ РФ

17 сентября 05:00
Фото: tpprb.ru
Президент Торгово-промышленной палаты РБ Тимур Хакимов в Московской соборной мечети провел встречу с руководителем Международного центра стандартизации и сертификации «Халяль» при Духовном управлении мусульман РФ Айдаром Габдулловичем Газизовым.

Стороны обсудили вопросы сотрудничества в сфере сертификации «Халяль», новшества в регулировании стандартизации, которые в ближайшее время будут приняты на федеральном уровне.

Проработали вопросы по экспорту продукции «Халяль» в мусульманские страны, у всех есть свои особенности и системы с правилами, которые надо учитывать, чтобы попасть на рынок, который является уже глобальным и все время растет.

Фото: tpprb.ru

«Главная задача — это продвижение продукции наших предпринимателей. Важно, чтобы на рынке под маркой „Халяль“ была именно проверенная, качественная продукция. К сожалению, по всей стране участились случаи использования этикеток „Халяль“ для наклейки на некачественные и несоответствующие стандарту товары», — сказал Тимур Хакимов.

Фото: tpprb.ru

По словам президента ТПП РБ, решение этой проблемы очень актуально для нашей республики. Ведь в Башкортостане много качественной, экологически чистой продукции. Если предприниматель тратит дополнительно средства для соответствия высоким стандартам «Халяль», делает все правильно и честно, то у него не должно быть недобросовестных конкурентов.

После рабочей встречи Тимур Хакимов осмотрел соборную мечеть, ее достопримечательности.

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