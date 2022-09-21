Тимур Хакимов: «ТПП РБ и БелТПП укрепляют международное сотрудничество»

«Торгово-промышленная палата Республики Башкортостан признана членом Исламской палаты торговли, промышленности и сельского хозяйства (ICCIA), которая является дочерней структурой OIC (вторая по численности стран-членов организация после ООН). Учитывая наши экспортные возможности, в том числе в сфере «Халяль» и взаимодействие с OIC/SMIIC, мы планируем выйти на новые рынки сбыта для предпринимателей. Это очень важно с учетом санкционного давления как для Башкортостана, так и для Республики Беларусь», - подчеркнул Тимур Хакимов.