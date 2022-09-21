Тимур Хакимов: «ТПП РБ и БелТПП укрепляют международное сотрудничество»

Его провели Глава Башкортостана Радий Хабиров и Премьер-министр Беларуси Роман Головченко.
Глава Башкортостана отметил высокий потенциал развития взаимодействия. Структура взаимной торговли из года в год становится более сбалансированной. По итогам 2022 года ожидается товарооборот на уровне 18 млрд рублей.
На совещании были обозначены конкретные направления развития взаимодействия с белорусскими коллегами в промышленности, сельском хозяйстве, туризме.
«Торгово-промышленная палата Республики Башкортостан тесно взаимодействует с Республикой Беларусь. По количеству бизнес-миссий, встреч и общения бизнеса за последние 4 года Беларусь входит в первую тройку», - прокомментировал итоги совещания Тимур Хакимов.
В рамках визита официальной делегации Республики Беларусь Президент ТПП РБ провел встречу с председателем БелТПП Михаилом Мятликовым. Стороны обсудили совместные проекты в рамках системы ТПП. За последние три года сотрудничество значительно усилилось. Тимур Хакимов провел презентацию Башкортостана, рассказал об уникальных услугах, которые оказывает только ТПП РБ. В частности, руководитель самого крупного бизнес-объединения республики подробно остановился на сопровождении инвестпроектов и получении льготных займов предприятиями по линии Фонда развития промышленности.
Тимур Хакимов также презентовал Единую торговую площадку ТПП. Проект был запущен в прошлом году в форме универсальной единой платформы, которая направлена на автоматизацию торгово-закупочной деятельности государственных заказчиков, крупных коммерческих корпораций, субъектов МСП. С учетом новых санкционных вызовов на базе Единой торговой площадки ТПП запущен сервис по импортозамещению. Предприятия могут заполнить электронную заявку на необходимый товар с указанием всех технических характеристик, и программа сама предложит возможного поставщика или производителя. Председатель БелТПП Михаил Мятликов заинтересовался возможностью получения сертификатов «Халяль» предприятиями Республики Беларусь. ТПП РБ готова оказывать эту услугу для партнеров из Беларуси.
«Торгово-промышленная палата Республики Башкортостан признана членом Исламской палаты торговли, промышленности и сельского хозяйства (ICCIA), которая является дочерней структурой OIC (вторая по численности стран-членов организация после ООН). Учитывая наши экспортные возможности, в том числе в сфере «Халяль» и взаимодействие с OIC/SMIIC, мы планируем выйти на новые рынки сбыта для предпринимателей. Это очень важно с учетом санкционного давления как для Башкортостана, так и для Республики Беларусь», - подчеркнул Тимур Хакимов.
На встрече были обсуждены вопросы обеспечения предприятий квалифицированными кадрами, выставочно-конгрессная деятельность палат, опыт в выдаче свидетельств о форс-мажоре.
Тимур Хакимов также принял участие в I Международном конгрессе «Транспорт и строительство», который проходит в Уфе. Глава бизнес-объединения ознакомился с техническими и технологическими достижениями крупнейших компаний России и стран ближнего зарубежья, принял участие в пленарной сессии «Стратегия 2030 - строительство и транспорт - новые вызовы».