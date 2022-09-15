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Тимур Хакимов: «Петербургский газовый форум — важное событие для отрасли»

15 сентября 17:13
Фото: tpprb.ru
Президент Торгово-промышленной палаты РБ Тимур Хакимов в составе официальной делегации Республики Башкортостан работает на ХI Петербургском международном газовом форуме в Санкт-Петербурге.

Руководитель ТПП РБ принял участие в Международной конференции «Российско-Африканский газовый диалог: Точки роста перспективы расширения сотрудничества», подиумной дискуссии «Прогнозирование возможностей в ситуации крайней неопределенности. Формирование стратегии будущего». На сессии ««Импортозамещение в ТЭК 2.0 — Работа над ошибками» Тимур Хакимов выступил в качестве спикера.

Фото: tpprb.ru

«Петербургский международный газовый форум — важное событие для отрасли, на которое собираются все топ-менеджеры госкорпораций и руководители бизнеса. Здесь много инновационных разработок, подписываются соглашения. Делегация Республики Башкортостан и предприятия региона также представят ряд инновационных разработок, готовых к внедрению с локализацией производств в республике. Будут проведены презентации предприятий-членов ТПП, подписаны соглашения. На форуме представлен наш опорный ВУЗ России и ПАО „Газпром“ — УГНТУ», — рассказал президент ТПП РБ.

Фото: tpprb.ru

Прошла встреча с руководством Газпромбанка по дальнейшей интеграции и продвижению Единой Торговой площадки ЕТП ТПП.

Фото: tpprb.ru

Главным событием ПМГФ-2022 стало пленарное заседание «Газовая отрасль России: приоритеты развития в новых условиях» с участием представителей ключевых нефтегазовых компаний. Всего в рамках форума проходит более 80 мероприятий деловой программы, порядка 700 спикеров из 20 стран мира, представлены эксклюзивные разработки и инновации в нефтегазовой сфере. ПМГФ-2022 вновь собрал ведущих экспертов для совместного поиска моделей дальнейшего развития отрасли.

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