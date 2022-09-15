Тимур Хакимов: «Петербургский газовый форум — важное событие для отрасли»

«Петербургский международный газовый форум — важное событие для отрасли, на которое собираются все топ-менеджеры госкорпораций и руководители бизнеса. Здесь много инновационных разработок, подписываются соглашения. Делегация Республики Башкортостан и предприятия региона также представят ряд инновационных разработок, готовых к внедрению с локализацией производств в республике. Будут проведены презентации предприятий-членов ТПП, подписаны соглашения. На форуме представлен наш опорный ВУЗ России и ПАО „Газпром“ — УГНТУ», — рассказал президент ТПП РБ.