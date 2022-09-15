Сбер переводит свои сайты на сертификаты удостоверяющего центра Минцифры

Глава Сбербанка Герман Греф акцентировал внимание на постоянной работе по замещению зарубежных сервисов и вендоров на отечественные разработки. Он сообщил, что Сбер первым в Российской Федерации переходит на отечественные сертификаты безопасности. Сначала будет переведён главный сайт sberbank.ru, затем все остальные ресурсы, пишет newsnn.ru.
Глава Минцифры Максут Шадаев положительно оценил инициативу Сбера. Он заявил, что это “хороший пример” для отечественных компаний. Также он напомнил, что сертификат можно совершенно бесплатно получить через портал госуслуг.
Выпуск отечественных сертификатов безопасности входит план Правительства Российской Федерации по первоочередным действиям по развитию экономики государства в условиях санкционного давления.