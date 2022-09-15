Сбер переводит свои сайты на сертификаты удостоверяющего центра Минцифры

Глава Сбербанка Герман Греф акцентировал внимание на постоянной работе по замещению зарубежных сервисов и вендоров на отечественные разработки. Он сообщил, что Сбер первым в Российской Федерации переходит на отечественные сертификаты безопасности. Сначала будет переведён главный сайт sberbank.ru, затем все остальные ресурсы, пишет newsnn.ru.