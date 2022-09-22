Видеоконсультации на жестовом языке теперь доступны в 167 офисах Сбера в Башкирии

«Мы хотим, чтобы у всех клиентов в равной степени был доступ к услугам банка. Запустив сервис по видеоконсультации четыре года назад, мы сразу же отметили его востребованность, и сейчас эта услуга продолжает оставаться популярной у клиентов. Ежемесячно по видеозвонку в мобильном приложении Сбербанк Онлайн нам поступает до 500 обращений. А за прошлый год наши специалисты провели несколько тысяч видеоконсультаций для слабослышащих клиентов из банковских офисов».