Школьникам Башкирии рассказали об этапах создания стартапа на «Уроке цифры»

Урок на тему «Искусственный интеллект в стартапах» стартовал в сентябре 2022 года в рамках всероссийской образовательной акции в поддержку задач федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национального проекта «Цифровая экономика». Он разработан командой Академии искусственного интеллекта для школьников Благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее» при экспертной поддержке молодёжного акселератора Сбера и Sber AI. Урок состоит из вводной видеолекции и интерактивного тренажёра, задания которого позволяют в игровой форме получить информацию об использовании различных технологий ИИ. Уровень сложности тренажёра можно выбирать в зависимости от возраста учащегося.