Школьникам Башкирии рассказали об этапах создания стартапа на «Уроке цифры»

В Уфе, Нефтекамске и Стерлитамаке его провели топ-менеджеры Башкирского отделения Сбера. Школьники познакомились с понятием «технологические стартапы» и на практике узнали об основных этапах их создания — от поиска идеи до масштабирования продукта.
Урок на тему «Искусственный интеллект в стартапах» стартовал в сентябре 2022 года в рамках всероссийской образовательной акции в поддержку задач федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национального проекта «Цифровая экономика». Он разработан командой Академии искусственного интеллекта для школьников Благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее» при экспертной поддержке молодёжного акселератора Сбера и Sber AI. Урок состоит из вводной видеолекции и интерактивного тренажёра, задания которого позволяют в игровой форме получить информацию об использовании различных технологий ИИ. Уровень сложности тренажёра можно выбирать в зависимости от возраста учащегося.
Азамат Салихов, управляющий Башкирским отделением Сбербанка:
«Урок призван привлечь внимание детей к сфере искусственного интеллекта, предоставить им возможность реализовать свои идеи, продемонстрировать, какие задачи может решать искусственный интеллект посредством технологий компьютерного зрения, обработки естественного языка и аналитики больших данных. Ребята с большим вниманием отнеслись к этой теме, задавали много интересных вопросов. Было приятно видеть вовлеченных детей, которые при этом уже имеют определенные знания по заданной теме».
К настоящему моменту урок прошли уже более миллиона школьников в России и 73 странах за рубежом. Ознакомиться с уроком можно до 16 октября 2022 года включительно. Организовать занятие или самостоятельно пройти урок по теме «Искусственный интеллект в стартапах» может любой желающий: все материалы находятся в открытом доступе.
«Урок цифры» — ежегодная всероссийская акция, инициаторами которой выступают Минпросвещения, Минцифры и АНО «Цифровая экономика» в партнёрстве с Благотворительным фондом Сбербанка «Вклад в будущее». Задачи проекта — развитие у школьников цифровых компетенций и ранняя профориентация: уроки помогают детям сориентироваться в мире профессий, связанных с компьютерными технологиями и программированием.